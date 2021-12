Une femme infidèle son ex-mari comme homosexuel envers sa mère

Un utilisateur de Reddit a publié son histoire de sortir son mari de leur famille homophobe et se demande si elle est une mauvaise personne pour cela.

Elle a expliqué en détail comment son mari était gay et lui a caché tout leur mariage afin qu’il puisse avoir des enfants et une vie «normale».

« Il savait qu’il était gay depuis avant de me rencontrer, ce n’était donc pas une nouvelle découverte ou un aveu pour lui-même. Il a un petit ami avec qui il sort depuis six mois avant notre mariage », a-t-elle écrit en ligne.

Elle l’a révélé à sa belle-mère après avoir appris qu’il l’avait trompée.

« J’ai consulté son ordinateur après les avoir pris en flagrant délit et l’avoir mis à la porte et j’ai trouvé des journaux de messagerie et d’autres preuves remontant à avant qu’il ne commence à sortir avec moi. Il a littéralement mis cela en place pour qu’il puisse avoir la belle famille mormone à la surface pour garder sa famille heureuse.

Le couple a décidé de se séparer de sa femme, insistant sur le fait qu’elle n’avait aucun problème avec son homosexualité, mais qu’elle ne pouvait tolérer l’infidélité.

Cependant, son ancienne belle-mère ne croit pas au divorce et l’a coincée sur le fait qu’elle était « enfantine ».

« Il est devenu évident que mon ex n’avait pas dit à sa famille qu’il avait trompé, il a dit à sa mère que je divorçais de lui parce que nous ne faisions pas l’amour assez souvent pour moi », a-t-elle écrit.

« J’ai essayé d’être patient et j’ai expliqué qu’il avait triché et c’est pourquoi. Je n’allais pas entrer dans les détails parce que je sais comment vont ses parents et que ce n’est pas leurs affaires. »

Cependant, son ancienne belle-mère a suggéré que si elle voulait avoir plus de relations sexuelles, elle devait se rendre plus attirante et être une meilleure épouse.

À ce stade, elle l’a perdu et a déclaré que la seule façon de devenir plus attirante pour son fils était de subir une opération de changement de sexe. Elle a poursuivi en disant qu’elle espère que son ex et son petit ami adopteront afin que sa belle-mère puisse se taire à propos d’avoir des petits-enfants.

« C’est évidemment devenu un énorme drame familial, il va probablement être renié, et mon ex a appelé en sanglotant que j’avais ruiné sa vie par dépit », poursuit le message.

«Je ne sais pas vraiment comment le ressentir. Je me sens mal pour lui que ses parents soient des gens si affreux et qu’il n’y ait tout simplement pas eu de « bons » résultats pour lui, mais j’ai aussi l’impression qu’il a fait son propre lit ici aussi.

Le premier commentaire sous le message se lit comme suit : « Opinion probablement impopulaire mais NTA (pas le trou du cul). Vous avez été poussé dans un coin et blâmé pour la fin de la relation qui était finalement due à sa malhonnêteté. Vous ne l’avez pas fait par malveillance.

La plupart des commentaires disent continuellement NTA pour « Not The Asshole ».

Un autre commentateur nommé _game_over_man_ a déclaré: «En tant que personne queer, je serais d’accord avec la NTA. Je comprends que c’est difficile de sortir. Je comprends qu’il est particulièrement difficile de sortir avec une famille dont vous savez qu’elle vous rejettera. Je comprends qu’il est injuste d’avoir à faire face à ce genre de choses juste à cause de qui vous êtes. Mais il est également injuste de mentir aux gens et d’attirer des gens dans votre vie sous de faux prétextes.

La femme a publié un article mis à jour et a déclaré que les commentaires l’avaient aidée car elle était particulièrement confuse face à la situation.

