Une femme horrifiée après avoir vu que son mari utilisait une photo de contact d’elle sur son téléphone

Après avoir paniqué à cause de la photo de contact que son mari a utilisée d’elle sur son téléphone, une femme se demande si sa réaction était justifiée ou si elle avait complètement tort.

Postant sur le subreddit ‘AITA’ (Suis-je le trou **), la femme a expliqué que son mari venait d’acheter un nouveau téléphone et que le téléphone qu’il avait auparavant n’avait pas beaucoup de fonctionnalités.

La femme était heureuse que son mari ait obtenu un nouveau téléphone et l’a aidé à le configurer et à comprendre certaines des nouvelles fonctionnalités qu’il contient.

« Hier matin, je n’ai pas trouvé mon téléphone avant d’aller travailler. Je l’ai réveillé pour lui demander de m’appeler afin que je puisse le trouver mais il m’a tendu son téléphone et m’a dit de le faire moi-même », a écrit la femme dans son message Reddit.

Elle prit son téléphone, ouvrit le journal des appels et chercha son numéro. Lorsqu’elle l’a trouvée, elle a également trouvé la photo de contact que son mari avait utilisée d’elle, qui était de son visage.

Elle a été immédiatement choquée que son mari ait utilisé une photo d’elle sans demander au préalable.

La femme s’est immédiatement énervée et l’a réveillé en lui demandant pourquoi il avait fait ça. Son mari a dit que c’était une chose normale à faire et qu’il le faisait aussi avec sa famille et ses amis.

« Je lui ai dit que je ne lui avais pas donné la permission et qu’il aurait dû demander si j’étais à l’aise d’avoir ma photo là-bas. Il a dit que j’avais une tonne de photos de lui dans mon téléphone mais je les garde dans une application cachée donc non on les voit et comme ça, je protège sa vie privée », a-t-elle expliqué.

Elle a également évoqué le fait qu’elle demandait toujours sa permission avant de prendre une photo de lui et de l’enregistrer sur son téléphone. La femme a exigé que son mari retire la photo du contact, mais il a fait valoir qu’elle était autoritaire et contrôlait.

« Je lui ai dit que mon visage était là-dedans, il a encore dit que ce n’était pas grave et que je devrais me détendre. J’ai craqué et j’ai dit que je n’allais pas le laisser me convaincre d’être d’accord avec la violation de ma vie privée. »

La femme et son mari ont continué à se battre, même après qu’il ait dit qu’elle réagissait de manière excessive, mais son mari a finalement retiré la photo mais était toujours contrarié qu’elle ait essayé de lui dicter sa vie et ce qu’il faisait.

« J’habite dans un quartier loin de chez moi et je ne connais encore personne ici et j’étais inquiète s’il perdait son téléphone, mes informations seront liées à ma photo », a-t-elle conclu.

La plupart des personnes qui ont commenté sous le fil Reddit étaient d’accord pour dire que la femme est le trou du cul, et son mari avait raison de s’énerver.

« A moins que vous traversiez la société avec un voile, les gens vont voir votre visage, donc l’argument de la vie privée semble tiré par les cheveux. Quel est le problème? » un utilisateur a commenté.

Un autre utilisateur a commenté: « Vous n’avez pas encore donné de raison valable pour expliquer pourquoi vous êtes si paranoïaque à l’idée qu’il ait votre photo sur son téléphone. À chacun son avis, mais votre réaction était hors de propos. Mais je vous recommande d’arrêter de lire dans le complot théories et regarder des thrillers de toute une vie. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.