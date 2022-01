Une femme garde les peintures de sa sœur décédée dans la maison après avoir épousé son veuf

Une femme a consulté le fil de discussion « Suis-je le trou A » de Reddit pour savoir si garder les peintures de sa sœur décédée dans la maison est défendable – le tout après avoir également épousé le mari de sa sœur décédée. Cette femme a écrit qu’elle voulait exposer les peintures de sa défunte sœur dans sa maison.

Cependant, son mari a refusé parce que les peintures l’ont déclenché car il était marié à sa sœur.

Selon le message de la femme, elle avait auparavant exposé les peintures de sa sœur dans son propre appartement avant d’épouser le mari de cette sœur et d’emménager avec lui.

« J’ai vraiment aimé les 3 peintures et je les ai affichées fièrement dans mon appartement avant de me réunir avec Adam alors que je me sentais plus proche de ma sœur, mais une fois que nous sommes devenus une chose, la peinture a semblé le bouleverser, alors je les ai conservées à la place », écrit-elle.

La femme prétend que la relation précédente de son mari avec sa sœur l’a empêchée de se souvenir de sa sœur.

« Nous n’avons aucune photo d’elle chez nous ni aucun souvenir laissé par elle », écrit-elle. « Pendant tout ce temps, j’ai compris, mais j’ai l’impression de l’avoir complètement effacée de ma vie. »

La femme a en outre écrit qu’elle souhaitait exposer les peintures pour garder la mémoire de sa sœur vivante et a estimé que son mari ne tenait pas compte de ses sentiments.

Elle pense qu’elle devrait recevoir de la considération de sa part puisqu’elle lui a montré de la considération toutes ces années, bien qu’elle prétende « comprendre tout le monde différemment et pour Adam, tout ce qui est associé à elle le déclenche et il revient à ce terrible jour où il a découvert qu’elle était disparu. »

La discussion sur le tableau a même conduit à une dispute.

La femme a remarqué que puisque son mari se sent toujours déclenché, il pourrait avoir besoin de conseils.

« Cela a empiré lorsque j’ai suggéré une consultation de deuil ensemble aujourd’hui, ce qui l’a rendu encore plus contrarié … il a dit qu’il avait déjà suivi une consultation de deuil et mon insistance ne fait qu’ouvrir de vieilles blessures. »

L’argument est allé plus loin avec la femme remettant en question leur mariage.

« J’étais en colère à l’époque et je lui ai dit pourquoi avait-il déjà envisagé de m’épouser alors que la pensée d’elle le bouleversait. »

Après cela, le mari est parti et la femme est restée seule dans ses pensées. Elle s’est ensuite demandé si elle était allée trop loin, ce qui l’a incitée à en parler en ligne.

Le fait que la femme ait épousé le mari de sa défunte sœur intrigue davantage les internautes.

Il y a eu quelques commentaires sur la peinture.

« Si, après tout ce temps, il ne supporte même pas de voir une peinture, alors ses conseils sur le deuil n’ont pas été un succès », a écrit un utilisateur de Reddit. « Après 12 ans, vous devriez être autorisé à vous souvenir d’elle avec un seul souvenir.

De nombreux commentaires suggéraient également des conseils.

« Ses mécanismes d’adaptation sont parfaitement valables et je pense que quelque chose d’autre ferait », a suggéré une personne. « Il ne veut pas voir les rappels de sa défunte épouse … Cela pourrait être plus un problème de conseil de couple que de conseil en deuil. »

Cependant, de nombreux commentaires la critiquaient pour avoir épousé le mari de sa défunte sœur. « La peinture est le cadet de vos soucis », a écrit quelqu’un. « Vous avez épousé la veuve de votre sœur – Ce n’est pas normal. Vous avez tous besoin d’une thérapie.

Un autre utilisateur a commenté : « Vous avez épousé le mari de votre défunte sœur ? C’est juste faux. Vous a-t-il épousé parce que vous ressemblez à votre sœur ? »

La femme a publié une mise à jour sur la situation.

Plus tard, la femme a écrit dans un message que son mari et elle avaient eu une conversation et étaient capables de comprendre les points de vue de l’autre.

Histoires connexes de YourTango :

Ils ont réussi à trouver un terrain d’entente et ont décidé qu’ils avaient tous les deux besoin de conseils.

«Je suis heureuse que nous ayons pu parvenir à une résolution et que nous ayons commencé notre processus de guérison», écrit-elle.

Elle a également reconnu les commentaires des gens sur les raisons pour lesquelles elle a épousé le mari de sa sœur, mais a refusé de commenter.

« Je veux juste dire que je ne répondrai plus aux commentaires sur la raison pour laquelle j’ai épousé Adam … Je ne veux plus être jugé pour l’aimer et je choisis de l’ignorer pour notre bien à tous les deux. »

Sanika Nalgirkar, MFA est un écrivain et un stagiaire éditorial chez YourTango qui écrit sur des sujets de divertissement et d’actualités, de style de vie et de culture pop.