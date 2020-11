Une femme expulsée de chez elle avec seulement trois heures d’avis pour être trans

Kristine Ablinger a eu trois heures et cinq minutes pour quitter son domicile. (Envato)

Une femme en Nouvelle-Zélande a été expulsée de son domicile, qu’elle a décrit comme un «havre de paix», avec un préavis de trois heures parce qu’elle est trans.

Kristine Ablinger a dit RNZ qu’elle s’était liée d’amitié avec son propriétaire lorsqu’ils vivaient tous les deux dans un monastère bouddhiste à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Ils étaient devenus amis et la femme avait offert à Ablinger une chambre à louer dans sa maison. Lorsqu’elle est devenue trans, son amie et propriétaire lui a apporté son soutien, lui proposant même de lui donner des cours de maquillage et lui a dit qu’elle était la bienvenue aussi longtemps qu’elle le voulait.

Mais quelques jours plus tard, tout a changé.

Elle a reçu un courriel du propriétaire disant que quelqu’un l’avait informée qu’Ablinger pensait qu’elle avait trouvé un «endroit sûr pour faire la transition» et commencer un traitement hormonal.

Le propriétaire a écrit: «Je dois dire que c’est un GROS problème. Donc, sans être offensant… Je dois honnêtement vous faire savoir que même si je n’ai pas de problèmes avec les transgenres transsexuels, etc., en général, je ne veux pas de partie de cela chez moi.

L’e-mail a continué: «Je ne suis pas votre mère et je n’ai pas besoin d’être impliqué dans ce genre de chose, ce à quoi je ne crois pas du tout.

«J’ai essayé de le tolérer et de me soutenir parce que je me rends compte que c’est vous et qui vous êtes. Malheureusement, je n’aime pas du tout ça. Je trouve cela extrêmement choquant.

Il a ajouté qu’elle avait 24 heures pour déménager. Lorsqu’Ablinger a expliqué qu’elle aurait besoin d’au moins 48 heures pour déplacer ses affaires, on lui a alors dit qu’un homme arriverait dans trois heures et cinq minutes pour «s’assurer que vous bougez».

En Nouvelle-Zélande, la discrimination en matière de logement est illégale, sur la base du sexe, de l’état matrimonial, de la religion, du handicap et de l’appartenance ethnique, et la Commission des droits de l’homme du pays a déclaré que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe inclut également les personnes trans.

Mais quand Ablinger a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, elle a constaté que son horrible expérience était tout à fait légale. Si le logement est partagé avec le propriétaire, ces lois sur la discrimination ne s’appliquent pas.

«J’aurais pu perdre mon emploi», a déclaré Ablinger. «J’aurais pu littéralement devenir sans-abri… Personne ne devrait avoir le droit ou l’exception de discriminer qui que ce soit.»

Se rappelant les trois heures et cinq minutes qui lui ont été données pour bouger, au cours desquelles une amie a réussi à l’aider, elle a déclaré: «Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser clairement… Le cerveau est tout simplement dans une tempête.

«Tout s’éloigne. Tout est un peu flou. Je ne peux me concentrer sur rien … je pensais que je [worthless]. Je ne veux pas vivre ici. Tout le monde me déteste. »

Ablinger, qui souffre depuis longtemps de dépression, a même commencé à se sentir suicidaire.

Depuis son expulsion, elle a emménagé dans une pension où elle peut être «anonyme». Elle a dit qu’elle aimerait vivre dans un environnement plus social, mais qu’elle a trop peur de déménager au cas où elle se retrouverait avec un propriétaire transphobe.