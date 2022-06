Une femme expulse sa nièce de chez elle après avoir laissé son enfant errer dans la rue

Une femme s’est rendue sur le célèbre subreddit, « r/AmItheA–hole » (AITA), demandant à la communauté si elle avait tort d’avoir expulsé sa nièce de chez elle après avoir fait quelque chose de grave.

Cette communauté vous permet d’obtenir une opinion impartiale pour savoir si vous vous êtes trompé dans une dispute que vous avez eue.

Vous racontez votre histoire à la communauté, et après qu’ils aient séparé tous les éléments de votre situation difficile, la communauté décide si vous n’étiez pas le « trou du cul » (NTA), « vous êtes le trou du cul » (YTA), ou « Tout le monde suce ici » (ESH).

Une femme a décidé de chasser sa nièce et ne sait pas si elle a fait la bonne chose ou non.

La femme commence son message en disant que sa nièce de 17 ans s’est disputée avec son père après être devenue pansexuelle.

La femme a conduit trois cents miles pour récupérer sa nièce, qu’elle appelle Kim.

Ils ne s’étaient pas vus depuis 2019 et elle savait que ce serait une période difficile car sa nièce avait toujours une attitude rebelle envers les règles de la femme.

« Je voulais littéralement qu’elle vienne avant 22h un soir d’école, 12h le week-end, qu’elle m’aide à la maison pour dépenser de l’argent et qu’elle m’envoie un SMS toutes les quelques heures pour me faire savoir qu’elle va bien », a déclaré la femme dans son message.

Quatre mois passent et même si des problèmes sont survenus, la femme a décidé de fermer les yeux sur de nombreuses choses que sa nièce avait faites.

Cela comprenait des choses relativement mineures comme prendre ses produits de maquillage et de soin manquants et arriver à la maison 30 minutes après son couvre-feu.

Lorsque sa nièce a répondu à la femme et à son mari, la femme a juste pensé qu’elle était une adolescente traversant une période difficile.

La femme a finalement puni Kim après avoir découvert qu’elle avait volé la carte de crédit de son mari et dépensé 100 € en maquillage pour sa petite amie.

Depuis qu’elle a été punie, la femme, ses enfants et Kim passaient tous une journée ensemble, se promenant dans leur jardin ensoleillé.

À un moment donné, la femme a décidé de demander à Kim de surveiller ses enfants, une fille de 6 ans et un fils de 18 mois, pendant qu’elle entrait dans la maison pour préparer le déjeuner et consulter des e-mails professionnels, auxquels elle a accepté.

La femme a pris un moment pour décrire l’aménagement de son jardin.

Elle a expliqué qu’elle avait de grands murs et que la seule issue était par une porte latérale qui est à la fois à l’épreuve des animaux domestiques et des enfants.

Après que vingt minutes se soient écoulées alors que Kim était censée surveiller les enfants, un voisin est venu chez la femme dans un état de panique.

« Apparemment, Kim s’est faufilée par la porte latérale en la laissant ouverte à mon fils et à l’un de mes chiens », a-t-elle écrit dans son message.

Son fils s’est égaré sur la route et leur chien de 7 ans l’a poursuivi.

Un voisin qui conduisait les a vus sur la route à la dernière seconde et a dû faire un choix.

« Il tenait mon fils en train de pleurer en me disant qu’il était désolé pendant ce temps ma fille sort et voit le chien », écrit-elle à la fin d’un de ses paragraphes.

Afin de sauver la vie de son fils, le voisin a frappé le chien avec sa voiture.

Après l’incident, elle a décidé qu’il était temps pour Kim de partir.

« J’avais ses affaires dans deux sacs poubelles et j’ai déchaîné l’enfer, je n’ai jamais autant crié de ma vie et je lui ai dit que je m’en fichais [where] elle finit mais il vaut mieux être loin de moi », a dit la femme à Kim.

Kim a répondu en pleurant, disant que tout le monde l’abandonnait et qu’elle était un monstre.

Histoires liées de YourTango :

Kim a reçu de l’argent et un taxi a été appelé, mais la femme ne savait pas où elle allait.

Maintenant, elle se demande si ce qu’elle a fait était mal, mais tout le monde a convenu qu’elle était NTA dans cette situation.

Tout le monde souligne que toute la situation aurait pu être évitée si Kim s’en souciait un peu.

Un utilisateur a déclaré que Kim aurait dû savoir mieux.

« Elle a 17 ans et non 7, et devrait savoir mieux. Elle a mis les autres en danger, ce qui a entraîné des conséquences terribles. Vos règles étaient assez raisonnables et libérales », ont-ils écrit dans un commentaire.

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango couvrant l’intérêt humain, les nouvelles et le contenu de la culture pop. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il écrit sa poésie. Vous pouvez le suivre sur Instagram.