Une femme expose le petit ami infidèle de sa sœur après qu’elle lui ait fait honte d’être tombée enceinte

Après que sa soeur salope l’ait publiquement humiliée, cette femme a révélé les secrets de la relation de sa soeur. Cependant, elle a peut-être regretté d’avoir fait une telle chose en allant sur Reddit et en postant sur le fil AITA (Suis-je le trou du cul?).

AITA est un fil où les gens peuvent obtenir des avis d’internautes sur leur situation ou leurs problèmes.

La femme commence son message en expliquant comment sa sœur a de fortes croyances sur le sexe et veut attendre le mariage car elle est vierge.

En conséquence, sa sœur la juge beaucoup et encore plus après avoir découvert que la femme était tombée enceinte. Sa sœur avait un petit ami depuis le lycée et se vante toujours de leur relation.

La femme a écrit: « Elle s’est toujours vantée de la façon dont ils attendent d’être mariés et de la façon dont leur relation est fondée sur la confiance et l’amour réel et non sur la luxure. »

Récemment, la femme a découvert que le petit ami de sa sœur l’avait trompée. Cependant, sa sœur en était consciente et avait choisi de ne rien faire.

La femme a dévoilé les secrets de la relation de sa sœur devant les membres de sa famille lors de sa fête d’anniversaire.

La sœur de la femme organisait une fête d’anniversaire chez eux avec des membres de la famille. Lorsque la femme a sorti son fils, tous ses cousins ​​jouaient avec lui tandis que sa sœur a décidé de lui faire honte.

La femme a écrit: « Ma sœur dit: » Awww, il est si mignon qu’il ressemble à son père. Attends, lequel des dix gars EST son papa ?’ ».

Sa sœur et son petit ami ont éclaté de rire, cependant, aucun des membres de la famille n’a pensé que c’était drôle. La femme n’est cependant pas restée silencieuse en révélant sournoisement que son petit ami l’avait trompée.

Elle a écrit: « J’ai alors dit » Son nom est « Trevor » et je l’ai rencontré sur Tinder. Sa petite amie se fiche qu’il couche avec d’autres filles. Je pense que vous le connaissez ! et lui a souri, ainsi qu’à son petit ami.

La femme avait découvert par son collègue que le petit ami de sa sœur lui avait envoyé un message sur Tinder.

Un peu avant la fête d’anniversaire de sa sœur, l’ancien collègue de la femme l’avait contactée en affirmant que le petit ami de sa sœur lui avait envoyé un message.

La collègue de la femme connaissait sa sœur, elle savait donc que c’était son petit ami quand il lui a envoyé un message.

La femme a écrit: « Elle m’a envoyé une preuve de son profil avec un faux nom avec une image miroir floue (clairement lui). »

La collègue avait trouvé sa sœur sur la page de la femme et lui avait également envoyé un message, mais elle l’avait bloquée. La femme avait choisi de ne pas en parler mais, après que sa salope de sœur lui ait fait honte, elle ne pouvait pas rester silencieuse.

Sa sœur a expulsé tout le monde de sa fête d’anniversaire.

Après que la femme ait révélé les secrets de sa sœur, sa sœur a commencé à lui crier dessus et lui a demandé de partir.

La femme est retournée dans sa chambre avec son fils, mais cela ne s’est pas arrêté là. Ses cousins ​​​​ont trouvé le profil Tinder du petit ami et l’ont montré à sa sœur.

Cela a juste fait que sa sœur a crié beaucoup et s’est terminée par le fait que tout le monde a été expulsé.

Plus tard, les parents de la femme ont dit à la femme que ce qu’elle avait fait était mal et ne se souciait pas moins de la blague.

Les internautes ont affirmé que la femme ne s’était pas trompée et qu’elle se défendait.

« Écoutez, elle vous a manqué de respect et ne respecte pas votre enfant. L’enfant n’a pas besoin de grandir près de ça », a écrit un utilisateur.

« Et elle peut avoir ses propres convictions, mais elle n’a pas le droit d’essayer de les imposer aux autres et de les juger. Éloignez-vous d’elle. Elle est dans le déni et s’en prend.

Un autre utilisateur a commenté: «Il n’y a pas lieu d’insulter votre pauvre fils comme ça, quelle que soit la relation entre vous deux. Gardez à l’esprit que ce comportement va probablement continuer et s’aggraver.

Sanika Nalgirkar, MFA, est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.