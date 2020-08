Une femme est décédée de Covid-19: un veuf fait appel aux négationnistes de la couronne

Brian Lee Hitchens et sa femme Erin ont longtemps pensé que le coronavirus n’existait même pas. Même lorsque les deux sont tombés malades avec Covid-19, le couple de Floride n’a pas vu de médecin. Avant que sa femme ne meure, Brian prévient dans un message Facebook de ne pas être induit en erreur.

L’américain Brian Lee Hitchens et sa femme Erin ont longtemps nié l’existence du virus corona. Le couple de Floride a lu dans plusieurs groupes Facebook qu’il s’agissait d’une invention, qu’elle était associée à la 5G ou qu’elle était aussi inoffensive que la grippe. En conséquence, ils n’ont pas respecté les règles d’hygiène et n’ont pas consulté de médecin lorsqu’ils sont tous deux tombés malades début mai. Alors que Brian se rétablissait, sa femme de 46 ans est tombée gravement malade et est décédée ce mois-là de problèmes cardiaques liés au virus.

Après que le couple soit tombé gravement malade, Brian a écrit un message sur Facebook qui est devenu viral avant la mort de sa femme. Dans celui-ci, il a déclaré qu’il avait été induit en erreur par ce qu’il avait lu sur le virus en ligne. Il aurait pensé que le gouvernement utilisait le virus pour distraire la population. Pendant que sa femme est soignée à l’hôpital, il écrit: «Si vous sortez, utilisez votre esprit et ne soyez pas aussi stupide que moi pour que la même chose ne vous arrive pas qu’à moi et à ma femme.

Brian Lee Hitchens a déclaré à la BBC après la mort de sa femme qu’il souhaitait écouter depuis le début et qu’il espérait que sa femme lui pardonnerait. “C’est un vrai virus qui affecte les gens différemment. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux vivre qu’ici et maintenant et prendre de meilleures décisions pour l’avenir.”

Un porte-parole de Facebook a déclaré à la BBC que la société ne permettrait pas la désinformation nuisible sur la plate-forme. «Entre avril et juin, nous avons supprimé plus de sept millions de fausses informations nuisibles sur Covid-19, y compris des allégations de faux remèdes ou des indications que la distanciation sociale était inefficace.

En attendant, Facebook a même supprimé une vidéo publiée du président américain Donald Trump qui contenait de fausses informations sur le coronavirus. Dans un extrait d’une interview avec le diffuseur Fox News, Trump a déclaré que les enfants étaient “presque immunisés” contre le coronavirus, c’est pourquoi les écoles devraient rouvrir pour les cours normaux après les vacances d’été malgré la pandémie. Facebook a déclaré que «la fausse affirmation selon laquelle un groupe de population est immunisé» viole les règles de la plate-forme sur les fausses informations corona.