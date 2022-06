Une femme épouse le père de son ex-petit ami qui a deux fois son âge

Une femme de l’Ohio explique comment sa relation avec le père de son ex-petit ami a blessé certaines des personnes les plus proches d’elle.

Sydney Dean n’avait que 11 ans et était une élève de sixième lorsqu’elle a rencontré Paul. Mais, des années plus tard, les deux prétendent maintenant être amoureux.

Elle a épousé le père de son ex-petit ami qui a 24 ans de plus qu’elle.

Après la séparation de Sydney, aujourd’hui âgée de 27 ans, et de son petit ami, ils sont restés amis et elle s’est souvent retrouvée à passer plus de temps chez son ex pendant les week-ends.

Lorsque le fils de Paul a eu une petite amie pendant son adolescence, Sydney avait l’impression d’être la troisième roue et passait souvent du temps à parler avec Paul à la place.

Les deux ont commencé à former une étincelle de connexion, et ils ont commencé à sortir ensemble lorsque Sydney a eu 16 ans, le légal âge du consentement dans l’Ohio.

« Je ne m’attendais pas à tomber amoureuse de Paul, et nous nous sommes rencontrés d’une manière non traditionnelle, mais je suis tellement heureuse de l’avoir fait », a déclaré Sydney en parlant de Paul.

Sydney et Paul se sont mariés en 2016.

Malgré leur mariage, leur route vers l’amour n’a pas été sans ses hauts et ses bas – le duo a passé des années à convaincre leurs familles qu’ils étaient la vraie affaire.

« Ma mère savait déjà qui était Paul », a déclaré Sydney, « et depuis les quelques fois où ils se sont parlé, ils s’entendaient très bien. »

Lorsque Sydney a parlé à sa mère de l’écart d’âge, elle a dit que sa mère était mécontente.

Pendant un an, la mère de Sydney s’en prendra au cas de sa fille concernant l’écart d’âge entre elle et Paul, 51 ans.

« L’écart d’âge l’a vraiment touchée, et c’est resté comme ça pendant environ un an – finalement, elle s’est rétablie », a déclaré Sydney.

« [After this]nous allions chez elle presque tous les week-ends juste pour traîner ou faire un barbecue », a ajouté Sydney, ajoutant que sa mère soutenait maintenant le mariage de sa fille.

Son père était le même, mais il est finalement revenu et elle a dit qu’il aimait maintenant Paul.

Sydney comprend l’étrangeté de l’écart d’âge et a partagé son histoire à propos d’une amie qui a trouvé la différence d’âge entre elle et Paul un peu trop pour eux.

« Cet ami ne voudrait jamais venir me voir ou même me parler beaucoup s’il était là », a-t-elle déclaré.

Finalement, son amie n’a plus voulu lui parler car la différence d’âge était tout simplement trop étrange.

Sydney espère qu’en partageant son histoire, elle pourra montrer qu’une différence d’âge est normale.

Elle a dit qu’elle souhaitait que les gens comprennent que les couples avec un écart d’âge peuvent s’aimer malgré la différence d’âge.

« Il y a beaucoup d’hypothèses négatives sur les relations d’écart d’âge, mais cela ne signifie pas que les couples ne peuvent pas y participer pour les bonnes raisons », a-t-elle déclaré. « C’est le meilleur mari que j’aurais pu demander, et il me traite si bien. »

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango, basé à San Francisco, en Californie. Son expertise comprend des plongées profondes dans la culture pop, des histoires d’intérêt humain et des nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il se concentre sur sa poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.