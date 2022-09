Une femme envisage de mettre fin à sa relation après avoir appris que son petit ami souffrait de dépression

Une femme avait des doutes quant à savoir si elle devait encore sortir avec son petit ami à cause d’un secret de ses années d’université.

La femme a ensuite écrit à la colonne de conseils de Slate, « Dear Prudence », pour demander des conseils sur sa situation.

Elle a expliqué qu’elle avait récemment rencontré un gars et qu’elle était plus heureuse que jamais, mais qu’elle faisait maintenant face à un obstacle sur la route.

Le petit ami de la femme a lutté contre la dépression lorsqu’il était à l’université.

« Ils ont fait allusion à une période dépressive au cours de leurs années universitaires et je n’y ai pas beaucoup pensé, mais récemment, cela est apparu et ils ont reconnu que la dépression diagnostiquée ne disparaît jamais complètement », a écrit la femme.

Son petit ami est assez ouvert sur sa santé mentale maintenant et ne se débat plus.

La femme a respecté l’honnêteté et l’ouverture de son partenaire concernant sa santé mentale, mais a toujours ses craintes.

La femme a ajouté: « Ils ont qualifié leur dépression passée de grave, et j’ai peur de vivre à nouveau au bord du gouffre, toujours effrayée que cela puisse revenir. »

Ses craintes d’être avec son petit ami découlent de son expérience passée avec quelqu’un qui avait des problèmes de santé mentale.

Comme la personne avec qui elle sortait avait des problèmes de santé mentale, la femme aussi.

« La relation est devenue extrêmement difficile au cours de ses dernières années et je me suis dit après la fin que je ne pouvais tout simplement pas sortir avec une autre personne aux prises avec sa santé mentale. Cela a tout simplement coûté trop cher », a-t-elle expliqué.

Comme elle est de retour au même endroit avec son partenaire actuel, elle ne peut s’empêcher de repenser à sa relation précédente et aux problèmes auxquels elle a dû faire face.

Elle a écrit: « Je ne veux plus jamais retourner dans cet endroit horrible et impuissant où ma vie était contrôlée par le problème de santé mentale de mon partenaire, et maintenant je ne peux pas m’empêcher de remettre en question l’avenir que je vois avec eux. »

« Prudence » a conseillé à la femme de ne pas rompre avec son petit ami juste à cause de sa dépression.

« Je comprends que vous ne vouliez pas endurer une autre relation qui vous pèse autant. Je ne veux pas ça pour toi non plus. Mais il y a une meilleure façon de se protéger ici », a écrit Prudence.

« Engagez-vous à ne plus jamais rester dans une relation extrêmement difficile pendant plusieurs années. »

Prudence a expliqué qu’éviter les personnes ayant un passé de santé mentale n’est pas une solution car de nombreuses personnes ont des problèmes similaires.

Choisir une personne qui n’a pas eu de problèmes de santé mentale peut également causer du stress car aucune relation n’est parfaite et tout le monde a ses défauts.

Le droit de s’assurer que l’on n’a pas à souffrir dans une relation est de reconnaître quand leur relation ne fonctionne plus et qu’il est temps de s’en aller.

Histoires liées de YourTango :

« Si vous pouvez faire cela, alors vous ne serez tout simplement plus jamais de retour dans un » endroit affreux et sans défense « où votre vie est mauvaise à cause de quelqu’un d’autre – en raison de ses problèmes de santé mentale, de son infidélité, de ses abus ou même simplement de son incompatibilité, « La prudence a continué.

« Tu es amoureuse de ce mec ! Continuez à sortir avec lui ! Il y a de fortes chances que si ça se termine, ce sera simplement parce que, eh bien, la plupart des relations se terminent, pas à cause de sa dépression.

Sanika Nalgirkar est rédactrice de nouvelles et de divertissement pour YourTango. Elle est titulaire d’une maîtrise en création littéraire. Voir plus de ses écrits sur son site Web.