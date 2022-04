Une femme enceinte se demande si elle devrait permettre à son mari de nouer des liens avec son bébé à naître

Une femme de 26 ans, enceinte de cinq mois d’un petit garçon, s’est retrouvée dans l’eau chaude avec son mari de 31 ans et sa famille pour des problèmes qu’il a causés.

La future mère souffre d’un trouble anxieux qui l’empêche de rester calme chaque fois qu’elle est touchée, surtout quand c’est soudain.

Après lui avoir explosé une nuit alors que ses amis étaient partis, ils se sont disputés et elle n’était plus sûre d’avoir réagi de la bonne manière.

La mère enceinte n’est plus sûre si elle doit permettre à son mari de créer des liens avec leur bébé à naître.

Naturellement, elle a recherché des conseils sous forme d’aide auprès d’étrangers sur Internet.

Le subreddit, « r / AmItheA–hole » (AITA), était l’endroit idéal pour elle pour exprimer ses malheurs et également obtenir une troisième perspective sur la question – complètement impartiale sans se soucier de qui publie l’histoire.

L’affiche mérite-t-elle une note « You’re the A–hole » (YTA) ? Ou recevront-ils la cote convoitée « Not the A-hole » (NTA) ? Seul le temps (et la lecture) le dira.

Pour la plupart, cependant, il semble que les gens étaient du côté de la mère.

« Une fois que mon ventre a commencé à montrer, mon mari a commencé à y mettre constamment la main », écrit-elle. « Le problème, c’est que j’ai un trouble anxieux et que je n’aime pas être touché, surtout quand c’est soudain. »

« Il le sait mais il pose sa main sur mon ventre au hasard et refuse de l’enlever lorsqu’on lui demande. »

C’est étrange en soi, dès le début, quelque chose ne va pas, mais avec un peu de bénéfice du doute, vous pouvez simplement dire que le mari oublie par excitation de fonder une famille avec sa femme.

Peut-être a-t-il lu quelque part en ligne que vous devez constamment toucher et créer des liens avec le bébé, mais cela empire une fois qu’elle l’a confronté à ce problème.

« Nous étions sur le porche avec mes amis et il m’a tirée par derrière et a enroulé ses deux bras autour de mon ventre », explique-t-elle.

« Mes amis étaient bizarres, je lui ai doucement chuchoté de lâcher prise, mais il a dit » ne nous dérange pas (c’est-à-dire lui et son bébé), nous sommes juste ici pour créer des liens « . Je l’avais eu, j’ai fustigé et je me suis éloigné de lui en lui disant d’arrêter.

Une fois qu’ils sont entrés et que ses amis sont partis, il a explosé sur elle à son tour, lui disant qu’elle n’aurait pas dû lui crier dessus pour ce qu’il pensait être quelque chose de petit.

« [He] m’a dit de me remettre de moi et d’arrêter d’agir comme une petite fille sensible », a-t-elle poursuivi. « Je me suis mis en colère et je lui ai dit qu’il n’était plus autorisé à le faire et il s’est mis en colère et a dit que ce n’était pas ma décision et que je ne pouvais pas agir de manière égoïste et l’empêcher de créer des liens avec son fils. »

C’est là que les nerfs des gens ont été perdus, la dernière partie de cet argument.

« Le fait que votre mari déclare que vous avez renoncé à votre autonomie corporelle en tombant enceinte est très dérangeant », a déclaré un utilisateur de Reddit qui a attribué une note NTA.

La mère a répondu, révélant des informations encore plus troublantes qui ont conduit Redditors à lui dire de courir vers les collines.

« Nous avions des problèmes de consentement en matière d’intimité et il m’a fallu beaucoup de temps pour lui montrer que le consentement passe avant toute autre chose », a-t-elle répondu.

« Il lui a fallu beaucoup de temps pour s’habituer à le demander en premier, mais il a toujours un problème avec le mot » non « . »

Le corps d’une femme est le sien. Personne n’y a droit sauf elle, et cela vaut pour tout et n’importe quoi.

Tout le monde demande une thérapie ou le divorce, mais la mère attribue cela au fait que tout le monde a des défauts et qu’elle est prête à les ignorer.

Espérons qu’elle puisse communiquer avec son mari et qu’il puisse réaliser où sont les limites, mais les choses ne semblent pas trop prometteuses car son compte jetable n’a fourni aucune mise à jour.

