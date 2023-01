Une femme enceinte se demande si elle a tort de porter le boxer « spécial » de son mari après qu’il se soit mis en colère

Certains hommes ont un attachement à leurs sous-vêtements. Eh bien, au moins l’homme dans un post de Reddit, où sa femme a partagé qu’il s’était fâché contre elle pour avoir porté ses sous-vêtements en bambou « spéciaux ».

Elle ne savait pas quoi faire de la situation, alors elle a décidé de révéler son histoire à Reddit.

Le forum « Suis-je le A-Hole? » est un endroit où les gens peuvent découvrir s’ils se sont trompés dans les conflits quotidiens de la vie.

Les utilisateurs en ligne utilisent un système de notation au sein du forum, qui définit si oui ou non la personne était vraiment « le trou du cul » dans la situation.

Une femme enceinte a décidé de porter le boxer de son mari pour sa journée, mais il en a été « bizarré ».

Le message a commencé avec la femme enceinte de 7 mois partageant que ses sous-vêtements étaient devenus trop petits pour elle à cause de son ventre de bébé.

« Au bout d’un moment, j’ai commencé à avoir une éruption cutanée aux endroits où elle était trop serrée à cause de la friction, je suppose », a-t-elle écrit.

« Alors un jour, je m’habillais et j’étais frustrée par l’éruption cutanée et les sous-vêtements trop petits, alors j’ai pensé que j’allais essayer une paire de mon mari », explique-t-elle.

Son partenaire de 29 ans porte une taille large, donc ils étaient amples sur sa femme.

« [Oh my God] c’était la chose la plus confortable que j’ai jamais essayée de ma vie », a-t-elle poursuivi.

« Vent et lâche et même les endroits où j’ai eu l’éruption n’ont pas fait mal. Mon mari était déjà parti travailler pour la journée, alors j’ai décidé de les emprunter.

À la fin de la journée, lorsque son mari est rentré à la maison, il était un peu « bizarre » qu’elle porte ses sous-vêtements, mais a affirmé que cela ne le dérangeait pas.

Cependant, le fait qu’elle porte ses sous-vêtements en bambou a touché une corde sensible.

« Avance rapide de quelques jours et nous allons nous coucher et il se retourne contre moi et me demande pourquoi je porte ses ‘bons’ sous-vêtements en bambou », a-t-elle écrit.

Il a souligné la bande des boxeurs, qui lisait « bambou » et a commencé une longue diatribe sur le fait que les quelques paires qu’il avait de la marque étaient ses sous-vêtements les plus confortables.

« Je me suis excusée et j’ai dit que je venais de retirer la paire du haut comme je l’avais fait les autres fois, mais il était contrarié et a dit que je n’avais plus le droit d’emprunter ses sous-vêtements », écrit-elle.

Elle lui a précisé qu’elle ne porterait pas spécifiquement les sous-vêtements en bambou, mais son mari « a tracé une ligne dure » et lui a dit qu’elle devrait simplement acheter les siens.

« Maintenant, je pense que c’est probablement plus sur le fait qu’il ne veut pas que j’emprunte ses sous-vêtements, et il m’utilise accidentellement en prenant la « mauvaise » paire comme excuse, mais je n’en suis pas sûr ».

Vers la fin du message, elle a apporté quelques modifications pour clarifier son histoire.

« Je voulais juste remercier tout le monde d’avoir partagé leurs opinions – c’était certainement un sujet brûlant pour beaucoup. Mon mari et moi avons passé un bon moment à lire certaines des réponses, nos [favorite] était le gars qui a dit qu’il tuerait quiconque toucherait ses sous-vêtements en bambou », a-t-elle poursuivi.

« Nous avons convenu qu’il serait sage d’acheter des sous-vêtements de maternité pour moi, que je pourrais aussi utiliser après l’accouchement. Merci à tous pour les excellentes suggestions! J’espère que vous passez tous une belle journée ! Je vais enfin dormir.

Quelques commentateurs pensaient que le mari était autorisé à fixer des limites autour de ses sous-vêtements.

Une utilisatrice a estimé qu’elle était « le connard ».

Ils ont écrit: «Achetez-vous des boxers pour hommes car ils sont si confortables. Donnez-les ou rangez-les avec vos autres vêtements de maternité après l’arrivée du bébé. Votre mari ne veut pas partager et c’est impoli de votre part d’insister ainsi ».

Un autre n’y voyait pas un gros problème, « [not the a–hole] parce que dans le grand schéma des choses, c’est un si petit problème ; mais achetez-vous certainement des boxers. »

« Ou enlevez 4 paires du haut parmi celles [you] l’a acheté. Si ma femme faisait ça, je lui achèterais juste des boxers. Ou m’en acheter de nouveaux et lui en donner d’anciens. »

