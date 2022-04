Une femme enceinte qui s’est assise sur la main d’un homme après qu’il a refusé de la déplacer de son siège demande conseil

Une femme enceinte de 30 ans, âgée de huit mois, a eu une petite confrontation avec un homme dans le bus après qu’il ait refusé de céder sa place.

Pas le siège sur lequel il est assis, mais le siège sur lequel il a décidé de poser sa main et rien de plus.

Maintenant, la femme se demande si elle a eu tort de s’asseoir sur sa main quand il a refusé de la bouger.

La femme est allée sur Reddit pour essayer de déterminer si des inconnus sur Internet prendraient le parti de son mari dans la dispute qu’ils avaient eue sur ce qui s’était passé dans le bus.

Elle a posté sur le sous-reddit, « r / AmItheA–hole » (AITA en abrégé), et a raconté l’histoire de ce qui s’est passé, ses pensées et les réactions de ceux qui se trouvaient dans le bus.

Tout ce qu’elle demande en retour, ce sont les réactions des Redditors qui ont cliqué sur son post qui lui donneront également leur avis sur la situation et appliqueront une note à ses actions.

La note se compose généralement de « Vous êtes le trou A » (YTA) ou « Pas le trou A » (NTA) avec quelques notes plus compliquées qui ne sont presque jamais utilisées.

« Je prends le bus pour aller au travail tous les jours et c’est souvent plein à craquer, mais j’ai la chance quand des gens décents me proposent leur place », écrit-elle.

« Maintenant, je dois mentionner que je [don’t] utiliser ma grossesse comme excuse pour obtenir ce que je veux, mais les gens m’offrent simplement leur place par eux-mêmes, ce qui est gentil et gentil.

Céder sa place à une femme enceinte ou à une personne âgée fait partie de ces règles tacites connues de tous comme une courtoisie courante dans les transports en commun.

Si vous ne cédez pas votre siège, vous êtes égoïste, et c’est tout simplement la vérité. Dirigez tous vos désaccords en colère vers mes DM Twitter.

Cependant, si vous êtes ce type qu’elle a rencontré, vous êtes bien pire qu’un simple « trou ».

« Mercredi, je monte dans le bus comme d’habitude mais cette fois il y a un siège vide, je vais m’asseoir mais je trouve un gars en tenue de travail assis là avec sa main sur le siège vide (un peu comme le reposer ?) » elle continue.

« Je dis excusez-moi et je lui demande de retirer sa main pour que je puisse m’asseoir, mais il me dit que le siège a été » pris « . »

Elle admet qu’au début, elle a trouvé ça drôle, mais s’est rapidement souvenue qu’elle ne se sentait pas bien car il a continué à refuser de bouger sa main.

« J’en ai eu assez à ce stade, mes jambes brûlaient et mon dos me faisait mal, alors je vais de l’avant et je m’assieds sur sa main », a-t-elle révélé. « Il panique et essaie de l’enlever rapidement tout en me criant dessus. »

À ce stade, tout le monde dans le bus les regarde, eux et elle, même après qu’il soit descendu du bus, et elle admet ressentir une certaine honte à ce stade.

Son mari a pris le parti de l’homme et a dit qu’elle avait « merdé » et que ce qu’elle avait fait était « totalement inapproprié », mais Reddit n’était pas du tout d’accord et l’a appelé à ce sujet.

« J’espère que vous avez pété », a déclaré un Redditor. « Je ne peux pas croire que tu as volé le siège de son seul amant! » dit un autre, tous lui donnant la note « NTA ».

Pour le mari, les gens avaient aussi des choses à dire.

«Je ne comprends vraiment pas la réaction du mari», a déclaré un utilisateur, tandis qu’un autre a déclaré: «Je ne sais pas pour vous, mais quand ma femme était enceinte de 8 mois, elle pouvait donner deux f–ks ce qui était approprié. Je l’ai soutenue jusqu’au bout et je vous soutiens également.

Elle a expliqué qu’il la soutenait généralement, mais pense que parfois elle réagit de manière trop irrationnelle et s’énerve facilement, c’est probablement pourquoi il n’est pas d’accord avec elle ici.

La prochaine fois que cette femme se verra refuser un siège vide dans le bus, je suis sûr qu’elle n’hésitera pas à s’asseoir sur la main de celui qui la gêne.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.