Une femme du Texas arrêtée pour avoir prétendument tenté d’acheter un bébé chez Walmart

Rebecca Lanette Taylor, une femme de 49 ans au Texas, a été arrêtée pour avoir prétendument tenté d’acheter un enfant chez Walmart.

Après avoir quitté le magasin, la mère a appelé la police et a relayé l’incident. Taylor a été arrêté et détenu à la prison du comté de Houston. Elle a été accusée d’un crime au troisième degré qui était la vente ou l’achat d’un enfant.

Cependant, elle a été libérée sous caution de 50 000 € peu de temps après.

Rebecca Lanette Taylor aurait demandé à une mère si elle pouvait acheter son enfant d’un an alors que le couple se trouvait dans une caisse de Walmart.

La mère attendait avec son fils d’un an et son bébé d’utiliser un comptoir de caisse libre-service à Walmart lorsqu’elle aurait été approchée par Taylor.

Taylor aurait commencé à interroger la mère sur son fils. Selon le lieutenant Ahleea Price du département de police de Crockett, Taylor « a commencé à commenter les cheveux blonds et les yeux bleus de son fils ».

Selon les rapports, Taylor a alors demandé à la mère si elle pouvait l’acheter pour 250 000 €. Au début, la mère ne pensait pas qu’elle était sérieuse et a traité cela comme une blague.

Pour prouver son sérieux, Taylor aurait également mentionné qu’elle avait 250 000 € en espèces dans sa voiture et qu’elle pouvait la payer sur place. La mère a alors dit, « aucune somme d’argent ne ferait l’affaire » et a essayé de garder ses distances avec la femme.

Taylor aurait été rejoint par une autre femme avec des intentions similaires.

Dans sa plainte, la mère a mentionné qu’une autre femme a rejoint Taylor et a commencé à poser des questions sur son fils et son nom.

La mère a refusé de leur parler et n’a pas révélé le nom de son fils. Cependant, les femmes auraient découvert son nom d’une manière ou d’une autre et auraient commencé à l’appeler.

Après cela, la mère dit qu’elle a attendu que les deux femmes quittent le magasin, puis qu’elle a quitté le magasin elle-même.

Cependant, lorsque la mère était sur le parking, elle dit que Taylor – avec l’autre femme – l’a suivie et a continué à insister pour acheter l’enfant. Taylor aurait affirmé qu’elle voulait acheter un enfant depuis un moment maintenant.

Il semble que les femmes étaient assez désespérées, car elles étaient prêtes à payer jusqu’à 500 000 € à ce stade.

« Taylor a commencé à crier après (la mère), disant que si elle ne prenait pas 250 000 € pour lui, elle lui donnerait 500 000 € parce qu’elle le voulait et qu’elle allait le prendre », indique l’affidavit.

Après cela, la mère a rapidement verrouillé sa voiture avec les enfants à l’intérieur et est partie.

La mère a appelé la police pour porter plainte.

Price a reçu l’appel téléphonique de la mère déclarant: « Une femme blanche aux cheveux blonds l’a approchée dans le Crockett Walmart, voulant acheter son fils. »

Price a ensuite vérifié la vidéosurveillance de Walmart et a confirmé l’incident. Elle est ensuite allée chez Taylor pour lui poser des questions sur la situation, mais elle n’était pas disposée à se conformer.

« Elle m’a dit qu’elle n’aimait pas les voleurs, puis elle a déclaré que je pouvais parler avec son avocat et sortir de son » précipice « . Elle a claqué la porte », a déclaré Price.

La police a obtenu un mandat d’arrêt contre Taylor et l’a arrêtée par la suite. Cependant, peu de temps après, Taylor a payé la caution de 50 000 € et a été libéré.

Sanika Nalgirkar, MFA est écrivaine et stagiaire éditoriale chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité, le style de vie et la culture pop.