Une femme du New Hampshire accouche à 57 ans

Félicitations à Barbara Higgins, enseignante du New Hampshire, qui prouve que vous êtes aussi vieux que vous le pensez.

Samedi, la femme de 57 ans a donné naissance à son fils, un petit garçon en bonne santé nommé Jack, à l’hôpital Concord après trois heures de travail.

Higgins pose avec bébé Jack après avoir accouché à 57 ans. Barbara Higgins / NBC Boston

La résidente de Concord attribue de bons gènes à une troisième grossesse facile.

«Nous vivons jusqu’à 100 ans, nous escaladons des montagnes et skions jusqu’à 90 ans», a déclaré Higgins à NBC Boston.

Le dévouement de Higgins à la forme physique s’est également avéré être un atout. Elle a dit qu’elle faisait de l’haltérophilie jusqu’au jour où elle a commencé le travail.

«Je fais beaucoup de musculation et tout ce truc fou de Crossfit dont vous entendez parler», dit-elle, partageant une vidéo d’elle-même en haltérophilie.

Higgins a déclaré que sa troisième grossesse était facile, grâce à de bons gènes et à un mode de vie actif. Barbara Higgins / NBC Boston

En 2016, Higgins et son mari, Kenny, ont enduré la perte écrasante de leur fille.

«Molly avait 13 ans (et elle) avait une tumeur au cerveau non diagnostiquée et est décédée très subitement», a-t-elle déclaré. «Cela jette votre vie dans une spirale de sentiments et d’expériences auxquels vous ne vous attendiez pas.

C’est après leur perte et en travaillant sur le chagrin que Higgins s’est consumé à l’idée de retomber enceinte.

«J’ai commencé à avoir ces rêves que je voulais avoir un enfant – et je me suis dit: ‘OK Barb, c’est un peu fou’», a-t-elle partagé avec NBC Boston.

Mais Kenny était à bord. Après avoir trouvé une clinique de FIV à Boston qui traiterait une femme dans la cinquantaine, ils ont décidé d’y aller.

Kenny Banzhoff et Barbara Higgins ont dit qu’ils étaient « si heureux » d’avoir un bébé Jack. NBC Boston

«Nous avons battu toutes les chances et je suis tellement fier d’elle», a déclaré Kenny Banzhoff au point de vente, rayonnant à sa femme et son fils nouveau-né. «Elle a été un soldat à travers tout ça.

En tant que mère qui a perdu un enfant, Higgins sait que demain n’est jamais promis et que l’âge n’a pas joué un rôle dans leur prise de décision.

«Personne ne peut donner naissance à un bébé et savoir avec certitude qu’il sera en vie pour voir ce bébé grandir», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans … Et pourquoi Jack ne serait-il pas en vie parce que je suis vieux?»

Higgins espère que son histoire est encourageante pour les femmes qui luttent pour tomber enceinte et prouve que l’âge n’est vraiment qu’un chiffre.

