Une femme du Kansas convoque son propre jury après que les procureurs ont rejeté son affaire de viol

À bien des égards, nous sommes pareils. Après tout, tout le monde met son pantalon de survêtement une jambe à la fois. PUMA veut célébrer nos similitudes en concevant une pièce que tous peuvent apprécier. Le pantalon de survêtement PUMA International enfant et adolescent est un message visant à unir le monde dans la coopération et la compétition amicale. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES BCI : en achetant des produits PUMA en coton, vous soutenez la culture de coton durable par le biais de la Better Cotton Initiative. En savoir plus : bettercotton.org/francais DÉTAILS Regular Fit Deux poches latérales Chevilles et taille élastiques Logo PUMA N° 2 avec marquage international sur la cuisse gauche Coton et polyester. Pantalon de survêtement PUMA International enfant et adolescent noir, taille 128.