Une femme donne naissance à des jumeaux conçus à trois semaines d’intervalle

Une femme en Angleterre est tombée enceinte alors qu’elle était déjà enceinte, donnant finalement naissance à de rares jumeaux conçus à trois semaines d’intervalle, selon de récents rapports de presse.

En règle générale, lorsqu’une femme tombe enceinte, son corps déclenche plusieurs processus biologiques visant à prévenir une grossesse concomitante, y compris la libération d’hormones pour arrêter l’ovulation. Mais dans de rares cas, une femme enceinte pourrait continuer à ovuler ou à libérer un ovule, et cet ovule pourrait ensuite être fécondé par le sperme et implanté dans l’utérus, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Ce phénomène rare, dans lequel deux ovules fécondés sont implantés dans l’utérus à des moments différents, est connu sous le nom de «superfétation».

Dans ce nouveau cas, les jumeaux ont été conçus à trois semaines d’intervalle, selon Good Morning America . La mère, Rebecca Roberts, avait 39 ans et est tombée enceinte pour la première fois l’année dernière après avoir essayé de concevoir pendant plusieurs années et avoir pris des médicaments contre la fertilité.

À 12 semaines de gestation, les médecins ont découvert un deuxième bébé lors d’une échographie qui avait une différence de taille de trois semaines par rapport au premier bébé. Parce que la superfétation est si rare, au début, les médecins de Roberts ne pouvaient pas expliquer la différence de taille entre les deux bébés.

«Ma première réaction a été de savoir comment j’avais raté le deuxième jumeau», a déclaré le Dr David Walker, OB-GYN au Royal United Hospital de Bath, à Good Morning America. « Et à la suite de ça [I] était légèrement soulagée que ce ne soit pas mon erreur, mais une grossesse tout à fait extraordinaire. «

Les médecins ont diagnostiqué à Roberts une superfétation et lui ont dit que le plus jeune bébé pourrait ne pas survivre. Lorsque Roberts était enceinte de 33 semaines, en septembre dernier, les médecins ont provoqué le travail parce que la jeune jumelle, Rosalie, a arrêté de grandir correctement en raison d’un problème avec le cordon ombilical.

Le jumeau plus âgé, Noah, est resté dans une unité de soins intensifs néonatals (USIN) pendant trois semaines, et Rosalie est restée pendant 95 jours. Les deux nourrissons sont maintenant à la maison et en bonne santé.

« Quand nous les posons les uns à côté des autres, c’est comme s’ils savaient instantanément – et ils se tendent la main et se touchent les visages, et c’est juste la plus belle chose », a déclaré Roberts à Good Morning America. « Les jumeaux ont un lien incroyable de toute façon, mais l’histoire entre ces deux-là, quand ils seront assez vieux pour le découvrir, ils se sentiront encore plus spéciaux. »

On ne sait pas combien de cas de superfétation se produisent; De nombreux cas peuvent ne pas être détectés parce que les fœtus sont si proches en âge, et donc en taille, qu’ils sont considérés comme des jumeaux ordinaires, selon le rapport 45Secondes.fr. Les cas les plus connus de superfétation concernent des patients ayant utilisé des techniques de procréation assistée telles que la fécondation in vitro selon Healthline .

Pourtant, on pense que le phénomène est extrêmement rare, car trois événements distincts et improbables doivent avoir lieu pour qu’il se produise: l’ovulation (qui est généralement arrêtée par les hormones de grossesse), la fécondation (qui est généralement arrêtée au début de la grossesse lorsqu’un «bouchon muqueux» « formes pour empêcher le sperme de traverser le col de l’utérus) et l’implantation (qui nécessite suffisamment d’espace pour un autre embryon dans l’utérus, ainsi que des hormones qui ne seraient normalement pas libérées une fois que quelqu’un est déjà enceinte), selon Healthline. Mais chez d’autres animaux – comme les poissons, les lièvres et les blaireaux – la superfétation est en fait courante.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.