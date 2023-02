Une femme dit qu’elle s’est fait avoir parce que son petit ami gagne quatre fois moins d’argent qu’elle

Une femme commence à repenser sa relation après avoir révélé que son petit ami ne gagne pas autant d’argent qu’elle.

En publiant ses griefs dans la section relations du forum Internet basé à Londres, Mumsnet, elle a expliqué qu’elle et son petit ami se fréquentaient depuis huit mois et estimaient qu’il ne gagnait pas assez et travaillait dur pour subvenir à ses besoins.

Elle s’est fait piquer par son petit ami parce qu’il gagne quatre fois moins d’argent qu’elle.

Dans son article sur Mumsnet, la femme a écrit qu’elle avait rencontré son petit ami au travail et qu’ils avaient immédiatement cliqué en tant qu’amis.

Avant de le rencontrer, elle avait récemment divorcé de son ex-mari, qu’elle a décrit comme étant « financièrement abusif » et n’a jamais contribué financièrement en ce qui concerne leur fille de trois ans.

Bien qu’elle n’ait pas été initialement attirée par son petit ami actuel, elle a admis que plus ils se connaissaient, plus elle réalisait qu’elle avait des sentiments pour lui.

« Ma principale préoccupation avant de nous réunir, dont nous avons longuement discuté avant que quoi que ce soit ne se produise, était l’argent et les finances. J’ai 10 ans de carrière [as a] haute direction et [I’m a] revenu élevé », a-t-elle écrit.

La position de son petit ami, en revanche, ne paie pas autant que la sienne, bien qu’elle ait noté qu’il avait le potentiel « d’être là où je suis dans 3 à 5 ans ».

Elle lui a dit que si leur relation fonctionnait, il devait améliorer son salaire actuel, qui est de 25 000 € (30 000 €), car elle n’aime pas qu’elle gagne quatre fois plus que lui.

« Nous travaillons tous les deux dans un environnement basé sur des commissions et il a la possibilité de gagner beaucoup d’argent assez rapidement, mais vous devez y consacrer des heures pour réussir. »

À son avis, elle ne pense pas qu’il « fasse ce qui est nécessaire » pour réussir dans son domaine.

Elle a affirmé qu’il avait un « revenu minimal » et chaque fois qu’ils faisaient quelque chose ensemble, c’était elle qui payait, y compris la réservation de vacances et le paiement du chèque dans les restaurants.

« J’ai même payé des déjeuners avec ses parents, mais en remarquant que son éthique de travail se meurt, je commence à avoir la rage », a-t-elle admis.

Malgré son aversion pour l’argent qu’il gagne, elle affirme qu’il est extrêmement gentil, super avec sa fille et une personne charmante dans l’ensemble.

« Tous mes amis et ma famille l’aiment et je ne peux vraiment pas le noter assez haut. Cependant, j’ai travaillé très dur pour revenir de la ruine financière après mon ex et j’ai besoin que les choses soient à 50:50 ou au moins sur la bonne voie pour être . »

Bien qu’ils aient eu des conversations à ce sujet dans le passé, où il lui a promis qu’il ferait plus pour mieux gagner sa vie, elle ne peut toujours pas s’empêcher de se sentir « moins attirée par lui ».

La plupart des utilisateurs du forum ont convenu qu’elle devait mettre fin à sa relation.

« Je pense que si un homme disait cela à propos d’une femme, les gens diraient que l’homme était méchant – mais je comprends. Si vos objectifs ne sont pas alignés, alors peut-être qu’il n’est pas pour vous », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur a ajouté : « Comme vous, je travaille incroyablement dur et je m’attends à ce que les gens soient motivés. »

« Soyez juste gentil mais dites que cela ne fonctionne pas. Il pourrait vous supplier de reconsidérer, mais s’il vous plaît, tenez bon. »

Un troisième utilisateur a ajouté : « Je pense que c’est plus que juste ‘l’enfoiré’. Il ressemble un peu à un utilisateur. Ce n’est pas parce qu’il est ‘gentil’ qu’il est assez bon pour vous. »

Cependant, d’autres utilisateurs ont souligné qu’une telle chose pourrait ne pas signifier que la relation doit prendre fin.

« Je ne suis pas sûr d’exclure quelqu’un uniquement en raison de son revenu ou de son potentiel de gain », a fait remarquer un quatrième utilisateur.

« J’aurais pris un gars gentil qui gagnait moins et qui était gentil avec mon enfant n’importe quand. Arrêtez de payer pour des choses, il ne va jamais agir comme ça. »

Un cinquième utilisateur a noté : « Aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d’argent séparé. Je ferais juste attention car vous pourriez le quitter et trouver quelqu’un d’autre [who makes the] même argent que vous et trouvez que ce n’est pas aussi parfait que vous le voudriez. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.