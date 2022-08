Une femme dit que son patron l’a virée après l’avoir surpris en train de la tromper

Une femme a été licenciée après avoir exposé son patron infidèle à sa femme.

Il a affirmé que la raison pour laquelle il l’avait renvoyée n’avait rien à voir avec le fait qu’elle avait parlé avec sa femme, et maintenant elle se demande si elle a foiré.

La femme a partagé son histoire sur le fil subreddit « r/TIFU », qui signifie « Today IF–ked Up ».

Le fil permet aux gens de partager ce qu’ils pensent être des erreurs qu’ils ont commises récemment dans leur vie avec d’autres utilisateurs de Reddit.

La femme a surpris son patron en train de tromper sa femme.

Elle a commencé son post en précisant que son patron est copropriétaire de leur franchise depuis 5 ans et que sa femme est leur office manager.

La femme a appelé son patron « M » et sa femme « E ».

« Il n’y a que trois autres personnes dans le bureau. Moi et deux collègues féminines », a expliqué la femme.

Elle a appelé ses deux autres collègues « A » et « R ».

La femme a expliqué ce qui s’est passé un jour où elle est allée demander quelque chose à son patron pendant la pause déjeuner des « A ».

« Il avait ses mains enroulées autour de sa taille, saisissant ses fesses, et ses bras étaient autour de son cou », a décrit la femme.

Elle affirme ensuite que les deux ont tenté de « jouer le jeu » et se sont éloignés l’un de l’autre.

Le lendemain, la femme et son mari ont été contraints de rester à la maison en raison d’une exposition à Covid, et la femme a décidé de dire à la femme de son patron, « E », ce qu’elle avait vu au bureau.

« J’ai envoyé un message à E et lui ai dit que nous devions parler en personne, mais elle a dit qu’elle était hors de la ville jusqu’à la semaine prochaine et qu’elle devait l’appeler, alors je l’ai fait », a déclaré la femme.

En lui annonçant la nouvelle, la femme de son patron était « sous le choc ».

Quelques heures plus tard, alors que la femme était sous la douche, son patron a appelé — le mari de la femme a répondu.

« M a demandé que je le rappelle, mais je n’ai pas pu me résoudre à le faire à cause de ma nervosité et de mon anxiété après tout ce qui s’est passé. » elle a partagé.

Finalement, la femme a tenté de se connecter à son compte de messagerie professionnel pour vérifier l’agenda de la semaine suivante.

C’est alors qu’elle a découvert qu’elle avait été exclue de son travail et de ses comptes de planification, alors elle a envoyé un message à son patron à propos du problème.

« J’ai envoyé un message à M, et il a dit que je n’étais plus employée en raison d »absences excessives’ même si le licenciement serait la 3e infraction, et c’était la 1ère », a-t-elle écrit.

La femme a affirmé qu’elle était incapable de faire quoi que ce soit au sujet de son licenciement puisqu’elle travaillait dans un état «à volonté, droit au travail».

La femme a déclaré avoir contacté son avocat, qui lui a dit qu’elle ne pouvait rien faire.

Bien que le patron de la femme ait omis de mentionner qu’il savait qu’elle avait parlé à sa femme de sa prétendue affaire de travail, le moment où elle a été licenciée fait froncer les sourcils et pense que ce n’était pas une coïncidence et que la décision de son patron a été prise. de vengeance.

Certains utilisateurs de Reddit lui ont donné des conseils sur la façon dont elle devrait faire avancer la situation.

« Je dirais que si vous déposez une plainte pour licenciement abusif et y décrivez les circonstances qui ont conduit à votre licenciement, le mec ne voudra pas que cela soit traduit en justice », a déclaré un utilisateur.

« Je respecte ce que vous avez fait, mais si c’était moi, j’opterais pour le chantage et j’obtiendrais une augmentation », a commenté un autre utilisateur.

D’autres ont critiqué la femme pour s’être impliquée dans la relation de son patron et ont estimé que ce n’était pas à elle d’informer la femme de son patron de l’affaire, ou qu’elle aurait dû attendre pour dire à sa femme quand elle ne travaillait pas pour plus eux.

« Venez ici pour dire ceci, la relation n’est pas la [original poster’s] problème. Le travail c’est du travail, plus d’argent moins de travail. Gagnant-gagnant. Ou obtenez une référence élogieuse du patron, puis dites-le à la femme », a commenté un Redditor.

D’autres ont affirmé qu’elle avait été licenciée pour une raison valable. « [Original poster] n’a pas été licencié pour un motif protégé. À moins qu’elle ne vive dans le Montana, il n’y a pas de licenciement abusif ici », a partagé un autre utilisateur.

La femme a poursuivi avec son message en applaudissant ceux qui affirmaient qu’elle avait tort d’avoir parlé de l’affaire à la femme de son patron.

« Quand une liaison se passe à 10 pieds de mon bureau dans un bureau, je travaille 40 heures par semaine et je travaille avec les trois personnes impliquées ??? C’est mon affaire maintenant », a-t-elle écrit.

« Je n’ai pas demandé à entrer chez eux. Ça vient d’arriver. Peut-être que les gens ne devraient pas mener leurs affaires là où ils travaillent. Mais c’est trop difficile pour certains d’entre vous de comprendre.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.