Une femme dit que son mari décide quels ongles elle devrait avoir et exhorte les autres femmes à faire de même

Une femme sur TikTok a expliqué un nouvel intérêt qu’elle et son mari ont découvert dans leur relation, et elle a suggéré que d’autres femmes explorent la dynamique de leurs propres relations.

Tori Parker a déclaré que son mari décidait des ongles qu’elle devrait obtenir et a recommandé aux autres femmes de faire de même.

« D’accord, je ne sais pas pourquoi j’ai mis si longtemps à monter dans ce train, mais je suis là. C’est pour les filles dont les partenaires paient pour leurs ongles et sélectionnent également leurs ongles – je comprends, je comprends maintenant! s’exclama-t-elle.

« Pour être juste, mon mari paie à peu près tout, je suis une mère au foyer », a précisé Parker. « Je ne gagne de l’argent que sur cette petite application d’horloge et donc je contribue très peu financièrement, mais vous savez, son argent est notre argent. »

Parker soulève par inadvertance la question de la prestation de soins en tant que forme de travail non rémunéré. Bien qu’elle n’en parle pas directement, le fait que la plupart des principaux dispensateurs de soins aux États-Unis sont des femmes et que les mères ne sont pas payées pour le travail qu’elles effectuent chaque jour a des implications plus importantes. Mais Parker ne fait pas de déclaration sur la division du travail entre les sexes, elle parle de quelque chose de spécifique à elle et à son mari – leur intérêt commun à ce qu’il décide comment elle se fait les ongles.

Parker a déclaré: «C’est étrangement important pour moi que mes ongles soient faits. Pour une raison quelconque, j’ai l’impression d’être un peu plus présentable quand ils sont comme ça. Quoi qu’il en soit, alors, comme, la dernière fois que j’y suis allé avant cette fois, il a sorti des photos, a dit: « Je veux que tu les aies » et je n’ai même pas hésité. Cela a réveillé ma petite amie, j’étais comme ‘Oui, je vais mettre tout ce que tu veux sur mes mains, juste parce que tu veux le regarder, oui, d’accord.’

Bien que l’on puisse soutenir que l’apparence physique et la façon dont quelqu’un choisit de se présenter sont une décision très personnelle, qui ne devrait pas nécessairement être basée sur l’image projetée de quelqu’un d’autre, il semble que Parker et son mari aient trouvé un rituel qui convient à la fois à leur intérêts. Il y a quelque chose à dire sur l’importance de fonder votre estime de soi dans un endroit séparé de la version idéale des autres de qui vous êtes censé être, mais si cette situation de manucure fonctionne pour Parker et son mari, plus de pouvoir pour eux.

Parker a expliqué que son mari décidant de la conception de ses ongles les faisait se sentir physiquement connectés.

Elle a poursuivi en disant: « Il est juste allé aujourd’hui et a pris rendez-vous pour moi, m’a dit que c’était mon rendez-vous, puis a sorti une photo et a dit: » Je veux que tu aies ça « et boum, ils sont de nouveau réveillés. Toutes mes dames sont réveillées.

D’un point de vue extérieur, la dynamique que Parker et son mari ont établie autour des manucures apparaît comme une forme d’expérimentation du jeu de rôle Dominant/soumis. Parker a même utilisé le hashtag « #kinktok » sur son message. Comme l’explique l’auteur Meg-John Barker, les relations « Dominantes/soumises » sont « un aspect de la catégorie plus large du BDSM (Bondage et Discipline, Dominance et Soumission, et Sadomasochisme), parfois aussi connue sous le nom de kink… Dans les activités D/s, une personne domine généralement l’autre, ou a du pouvoir sur eux, donc les gens ont tendance à préférer D/s s’ils trouvent une dynamique de pouvoir excitante d’une certaine manière. ”

Bien que personne d’autre que Parker et son mari ne puissent définir ce qu’ils veulent de leur relation, et ce n’est certainement pas la place de juger ce qu’ils aiment, l’explication de Parker sur ce qu’elle ressent lorsque son mari choisit ses ongles se lit comme deux personnes jouant avec le pouvoir dynamique, sous forme de nail art.

« Il les a choisis – j’ai des doigts de boule disco », a déclaré Parker en montrant ses ongles argentés étincelants. « Quoi qu’il en soit, je comprends. Je ne sais pas pourquoi je l’obtiens, mais je l’obtiens.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.