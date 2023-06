Une femme dit que le « drapeau beige » de son petit ami devient si impatient qu’il aide les serveuses à apporter les assiettes à la table

Une femme sur TikTok a publié un message qui rejoint la tendance actuelle à appeler les « drapeaux beiges », ce message portant sur quelque chose que son petit ami fait et qui lui donne une « gêne de seconde main ».

Les «drapeaux beiges» font partie d’une tendance actuelle des médias sociaux où les gens essaient de trouver des bizarreries uniques chez les personnes qui ne sont ni des drapeaux verts ni des drapeaux rouges, cependant, tout le monde était d’accord pour dire que ce n’était certainement pas un drapeau beige, mais un rouge.

Son petit ami est tellement impatient qu’il aide les serveuses à servir la nourriture dans les restaurants.

La femme, dont le nom est Zoe (@zoefried_), a publié le message sur TikTok il y a environ une semaine avec la légende « J’ai un grave embarras de seconde main » à côté d’un hashtag qui disait « #beigeflag ». J’ai aussi un sérieux embarras de seconde main, mais cette rencontre serait classée comme déception et dégoût.

« Le drapeau beige de mon petit ami, c’est qu’il s’impatiente au restaurant et aide la serveuse à apporter les assiettes à notre table », lit le texte superposé dans le court clip de 5 secondes. Dans le clip, nous partageons la perspective de Zoe assise à sa table en regardant son petit ami apporter une assiette de nourriture avant de s’asseoir.

Si c’est un drapeau beige, que faut-il pour être rouge ? A-t-il besoin d’aller dans la cuisine et de cuisiner lui-même parce qu’il ne peut pas attendre assez longtemps ? Le problème est que personne ne pense qu’il s’agit d’un véritable « drapeau beige » – tous les commentaires crient au rouge.

« Je n’ai jamais vu un plus grand drapeau rouge que celui-ci », a lu l’un des commentaires sur son TikTok, « C’est un drapeau rouge hurlant », a lu un autre commentaire. Une troisième personne a écrit « Quand vous portez des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent à [beige] drapeaux », plaisantant en disant qu’elle essaie juste de trouver quelque chose de bien à son sujet, mais elle semble bien se débrouiller.

Elle a répondu à certains des commentaires sur le post mais n’a fait aucun commentaire sur le fait qu’elle pense vraiment qu’il n’y a rien de mal à cela.

Vous pouvez en dire beaucoup sur le caractère d’une personne en fonction de la façon dont elle traite les serveurs.

Juger comment quelqu’un réagit ou traite le personnel d’attente dans un restaurant est largement considéré comme l’une des meilleures méthodes pour comprendre une personne – surnommée « La règle du serveur ». L’experte de YourTango, Susan Kulakowski, nous a dit en décembre 2022 que l’un des plus grands drapeaux rouges auxquels plus de gens devraient faire attention est l’impolitesse envers le personnel d’attente.

«Impolitesse envers les personnes de service – caissiers, commis, serveurs, et al. Peu importe à quel point ils le «méritent» », est l’un des principaux drapeaux rouges qu’une personne peut montrer.

C’est vraiment aussi simple que de suivre la règle d’or – vous connaissez celle-là. « Traitez les autres comme vous aimeriez être traité ? » Celui-la. Si quelqu’un traite son serveur grossièrement ou avec un air de supériorité simplement parce qu’il est censé fournir un service, c’est un drapeau rouge.

Attendre votre nourriture n’est pas si difficile, et laisser votre serveur faire son travail est encore plus facile. Soyez gentil avec vos serveurs, et si vous trouvez que votre partenaire fait quelque chose comme ça pendant un rendez-vous, courez vers les collines.

