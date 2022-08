Une femme dit avoir surpris son petit ami en train de tricher après avoir remarqué un « indice » dans sa poubelle

Une femme sur TikTok est devenue virale après avoir remarqué un indice apparent que son petit ami la trompait.

Bella Haraguchi a publié une vidéo de « l’indice » sur la plateforme le 7 juillet. La vidéo a explosé depuis sa publication, amassant plus de 1,5 million de likes et près de 6 000 commentaires.

Haraguchi avait la maison pour elle seule un jour pendant que son petit ami allait au gymnase. Son temps seul a été interrompu lorsqu’elle a remarqué quelque chose d’étrange dans le sac poubelle de son petit ami.

Elle a trouvé la pince à cheveux d’une autre fille dans la poubelle.

Après avoir trouvé la pince à cheveux, Haraguchi a envoyé un texto à son petit ami pour lui demander ce qui se passait. Plutôt que de simplement expliquer calmement la situation, il a essayé de lui faire croire que c’était la sienne. Elle a ensuite demandé pourquoi il l’avait jeté si tel était le cas, ce qui a entraîné une réponse étrange.

« Parce que je savais que tu dirais quelque chose », a déclaré son petit ami par SMS. « Toujours essayer d’argumenter. »

Son petit ami lui demande alors d’arrêter et dit que la pince à cheveux est peut-être la sienne. Après en avoir assez de la querelle, elle a carrément dit qu’elle ne le croyait pas.

« Ah c’est ça ? Je ne te verrai tout simplement pas le reste du week-end si tu vas mentir », a déclaré Haraguchi.

Haraguchi a ensuite publié une vidéo de suivi deux jours plus tard avec des détails supplémentaires. Elle a dit que son petit ami avait les cheveux plus longs et utilisait fréquemment des pinces à cheveux, expliquant pourquoi il avait dit que c’était le sien.

Elle a également révélé la vérité derrière la pince à cheveux.

Il appartenait à une fille avec qui il était avant Haraguchi.

Elle explique qu’elle et son petit ami ne parlaient que depuis un mois et demi et ne sortaient officiellement ensemble que depuis quelques semaines. Elle dit qu’elle avait déjà vu la pince à cheveux, mais la voir à la poubelle lui a donné une raison de poser des questions à ce sujet. Elle pourrait vivre avec la pince à cheveux appartenant à une autre femme, mais la tromperie l’a frustrée.

« Je suis contrarié par les mensonges, car ils n’ont aucun sens, tout d’abord », a déclaré Haraguchi. « Je ne suis pas en colère que ce soit une autre fille parce que je le savais en quelque sorte. Je l’ai juste en quelque sorte testé parce que je voulais voir ce qu’il dirait. »

« Et oui, il a vraiment menti. »

Elle dit qu’elle est heureuse dans la relation et qu’elle ne s’inquiète pas pour elle. Cependant, les commentateurs des deux vidéos ont sévèrement critiqué son petit ami pour ses actions. En particulier, beaucoup ont contesté la manipulation et le manque de communication dont il a fait preuve dans les SMS.

« LA FAÇON DONT IL A ESSAYÉ DE LE RENVOYER SUR VOUS POUR FAIRE QUE VOUS ÊTES LE PROBLÈME … fuyez-le maintenant », a déclaré un commentateur de la première vidéo.

« Il était toujours en train d’allumer du gaz », a déclaré un commentateur de la deuxième vidéo. « Même s’il disait la vérité, il doit apprendre à mieux communiquer. »

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.