Une femme dit à ses parents que l’enfant de son frère n’est pas biologiquement le sien après qu’ils aient fait preuve de favoritisme

Les rivalités fraternelles remontent au début des temps. Ils découlent généralement du «favoritisme» perçu d’un enfant par rapport à l’autre.

Même en tant qu’adultes, nous avons tendance à remarquer quand nos parents semblent traiter nos enfants différemment qu’ils ne traitent les enfants de nos frères ou sœurs.

Une femme s’est rendue sur le subreddit, AITA (Am-I-The-A—hole), pour savoir si elle avait eu tort de dévoiler un secret de famille bien gardé dans un moment de colère.

Au début, tous les enfants étaient traités de la même manière.

Elle commence par un peu d’histoire familiale, racontant aux lecteurs qu’elle a trois enfants adoptés, qui ont tous été très bien traités par ses parents.

Selon le Redditor, « Ils n’ont jamais parlé à moi ou à mon mari, ou aux enfants, d’avoir un problème que j’ai adopté au lieu d’avoir des enfants biologiques. »

L’affiche poursuit en expliquant que son frère a un fils de trois mois que lui et sa femme ont conçu via un donneur de sperme.

Ses parents n’ont aucune idée que leur plus jeune petit-enfant n’est pas la progéniture biologique de leur fils. La belle-sœur de la femme lui en a parlé mais l’a gardée secrète.

Au départ, la femme note que tous les petits-enfants ont été traités de la même manière que des bébés.

Elle a commencé à remarquer un certain favoritisme envers le petit-enfant «biologique».

Elle dit qu’elle a été surprise lorsque ses parents ont commencé à parler de leur enthousiasme à l’idée de célébrer leur premier Noël avec leur tout premier petit-enfant biologique.

Selon le Redditor, « Ils ont fait une grosse séance photo de vacances coûteuse avec mon frère, sa femme et son fils, quelque chose qu’ils n’ont jamais fait avec mes enfants. »

Elle ajoute le contexte, déclarant que ce sont ses parents qui ont demandé le tournage, pas son frère. Pour ajouter de l’huile sur le feu, elle allègue que ses parents ont mentionné avec désinvolture les cadeaux qu’ils avaient offerts aux enfants.

Selon ses calculs, ils ont dépensé plus pour leur petit-fils nouveau-né que pour ses trois enfants.

Elle a rappelé que ses parents n’avaient jamais acheté beaucoup de cadeaux pour ses enfants, même lorsqu’ils étaient bébés.

La femme prétend qu’ils lui ont dit : « Cela ne servait à rien d’acheter des choses chères pour les bébés pour Noël ou les anniversaires, car ils ne s’en souviendraient pas, et ils préféreraient dépenser l’argent quand ils seront un peu plus âgés ».

À son avis, sa famille connaît un cas évident de favoritisme et elle pense que c’est parce que ses parents ont cru à tort que le fils de son frère était leur seul petit-enfant lié au sang.

Elle allègue: « Je leur ai fait remarquer cela et j’ai dit que cela me dérangeait, ils ont nié les traiter différemment, ils ont dit que j’étais bizarre à propos de l’argent. »

Mais pour elle, ce n’est pas du tout une question d’argent – ​​elle est vraiment préoccupée par ce qu’elle considère comme un traitement préférentiel.

Elle a lâché une bombe qui n’était pas son secret à raconter.

Après que ses parents aient rejeté ses allégations, la femme dit : « Je leur ai dit la vérité sur mon neveu.

Les grands-parents adorés étaient reconnaissants pour son honnêteté mais furieux contre son frère pour leur avoir menti.

Ils l’ont accusé de les avoir « trompés » et de leur avoir donné un « faux espoir » d’avoir enfin un petit-enfant qui perpétuerait la lignée familiale – confirmant les inquiétudes de la femme.

Son mari pense qu’elle a fait ce qu’il fallait en révélant les «mensonges et secrets» et que si ses parents ressentaient la même chose pour tous les enfants, cela n’aurait pas d’importance.

Mais son frère, c’est une autre histoire.

Il a légitimement dit à sa sœur amère que la révélation n’était pas la sienne à partager et estime qu’elle a rompu la relation de son fils avec ses parents.

Histoires liées de YourTango :

Les lecteurs sont en conflit quant à savoir qui a tort dans cette situation.

Si vous supposez qu’Internet soutient le Redditor qui a révélé le favoritisme de ses parents, vous vous trompez.

Bien que la plupart des lecteurs reconnaissent que les grands-parents font une différence entre les enfants, dans l’ensemble, les gens ont condamné la façon dont elle a géré la situation.

Une personne a commenté : « Ce n’était pas ton secret à dire. Vous avez eu tort de procéder ainsi. Mais les grands-parents sont super AH (a—trous), et ton frère aussi.

Un autre Redditor a répliqué en postant: «Je veux dire, soyons réalistes ici, elle n’a renversé les haricots que par dépit. Ce n’est pas comme si ses enfants étaient en danger de mort par les grands-parents.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.