Une femme dit à sa belle-mère de ne pas fesser son tout-petit après qu’il ait été indiscipliné

Une mère a révélé qu’elle avait été ridiculisée après avoir dit à sa belle-mère qu’elle ne voulait pas utiliser la violence pour discipliner son enfant.

En postant sur le subreddit r/beyondthebump – un forum en ligne où les parents peuvent demander des conseils sur les problèmes qui surviennent avec leurs enfants – la mère a partagé que sa belle-mère avait eu recours à frapper son enfant, bien qu’on lui ait dit qu’elle n’était pas à l’aise avec la notion de son enfant frappé.

Elle a été accusée d’avoir « réagi de manière excessive » après avoir dit à sa belle-mère de ne pas donner la fessée à son tout-petit.

Partageant l’incident dans son post Reddit, elle a expliqué que sa belle-mère était incroyablement fatiguée et stressée en regardant son tout-petit. « Mon tout-petit aussi, qui a eu une nouvelle expérience (première fois à la garderie). Mon tout-petit se comportait mal dans un [attempt] pour nous faire savoir qu’il ne se sentait pas régulé. »

La mère de deux enfants a reconnu qu’elle aurait dû courir avec son tout-petit et le laisser sortir de toute son énergie, mais était préoccupée par la prise en charge de son bébé de 6 mois et n’a pas pu faire les deux en même temps.

Au lieu que sa belle-mère choisisse de jouer avec lui, elle a choisi de lui donner une fessée pour punir le tout-petit pour sa mauvaise conduite et son comportement « indiscipliné ». Après avoir vu cela se produire, elle a calmement dit à sa belle-mère de ne plus recommencer car ce n’est pas ainsi qu’elle veut élever ses enfants.

Sa belle-mère semblait d’accord, mais l’a fait une fois de plus, ce qui a encore plus irrité la mère du tout-petit. « J’ai dit s’il te plait ne refais plus ça. Je n’aime pas ça. Elle s’est fâchée [and] J’ai dit que je réagissais de manière excessive et je me suis calmé. »

Après s’être ressaisie, la belle-mère de la femme est revenue et s’est excusée, mais a essayé d’excuser son comportement en lui disant : « Il vaut mieux qu’un enfant pleure qu’un parent pleure après qu’un enfant est blessé. »

La mère du tout-petit a insisté sur le fait qu’elle n’était pas le genre de parent à donner une fessée à son enfant ou à lui infliger des violences chaque fois qu’il agissait. « Mon enfant ne m’appartient pas. Je lui ai donné naissance mais cela ne signifie pas que je peux lui faire du mal. Les adultes doivent protéger les enfants sans défense, il est de notre responsabilité de contrôler nos actions », a-t-elle fait remarquer.

Dans la section des commentaires, les gens étaient d’accord avec sa décision de ne pas permettre à sa belle-mère de frapper son enfant.

« Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez discuter avec votre [mother-in-law] comment vous voudriez qu’elle gère ces situations à l’avenir », a suggéré un utilisateur de Reddit. « Si elle refuse de faire l’une de ces choses et donne plutôt une fessée à votre enfant, alors ce n’est pas une personne qui devrait être autour de votre enfant. »

Un autre utilisateur a accepté en écrivant : « Si quelqu’un fessait MON enfant, il ne le reverrait plus jamais. En aucun cas, ce n’est acceptable. Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé. Cela doit être vraiment bouleversant. »

« Le droit que quelqu’un doit ressentir de mettre la main sur l’enfant de quelqu’un d’autre me dépasse, surtout deux fois après qu’on lui a dit de ne pas le faire », a ajouté un troisième utilisateur. « Si ma propre mère frappait l’un de mes enfants, je serais absolument furieux. sans parler de mon [mother-in-law]. Je ne pense pas que j’aurais le self-control que tu as. »

Les parents qui utilisent des punitions physiques peuvent souvent avoir des effets graves et durables sur le bien-être émotionnel d’un enfant, notamment en provoquant des sentiments de peur, d’anxiété et une faible estime de soi. Les enfants peuvent même grandir en associant la discipline à la douleur et développer des attitudes négatives envers les figures d’autorité, entravant leur développement émotionnel.

Au lieu de cela, les parents devraient essayer d’utiliser des tactiques disciplinaires constructives, respectueuses et axées sur l’enseignement et l’orientation des enfants au lieu de les terroriser.

