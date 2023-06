Une femme dit à la famille de son partenaire qu’elle ne peut pas rester chez elle à cause de son chien « réactif »

Une femme s’est retrouvée dans une position inconfortable après que son partenaire l’ait informée que sa famille viendrait passer quelques nuits chez elle pour assister à un concours de danse.

La femme a un chien qu’elle décrit comme « réactif » et a du mal à s’adapter aux nouvelles personnes dans son espace.

La femme a finalement été forcée de choisir entre son chien et le confort de la famille de son partenaire, et maintenant elle se demande si elle a pris une décision juste.

La femme a dit à la famille de son partenaire qu’ils ne pouvaient pas rester chez elle car son chien serait affligé par des étrangers.

Partageant sa situation difficile avec le subreddit, r/reactivedogs, la femme a demandé conseil à d’autres utilisateurs concernant sa situation. La jeune femme de 22 ans a révélé qu’elle et son partenaire de 21 ans se fréquentaient depuis deux ans et demi et vivaient ensemble dans une petite maison.

Le chien de la femme, qui au fil du temps est également devenu le chien de son partenaire, vit également avec eux. La femme a sauvé le chien alors qu’elle avait quatre mois et demi et est sa « priorité absolue » depuis le premier jour.

Elle a ajouté que son chien avait des problèmes de comportement et rencontrait de nouvelles personnes.

« Elle n’aime pas les invités à la maison à moins qu’elle ne les connaisse bien. Elle est allée chez de nombreux vétérinaires et voit régulièrement un comportementaliste », a écrit la femme. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre les choses sûres et calmes pour elle et pour tous ceux qui l’entourent. »

Un jour, le partenaire de la femme l’a informée que sa famille viendrait en ville pour un concours de lycée et resterait chez elle. Elle a envisagé de rester chez sa propre mère avec son chien pour ne pas être bouleversée par les nouvelles personnes dans sa maison; cependant, sa mère subirait une intervention chirurgicale à ce moment-là.

Sa mère avait aussi des chiens qui ne s’entendaient pas avec son propre chien. « Ma mère a des chiens qui réagissent aux chiens, c’est donc trop pour amener mon chien en ce moment », a écrit la femme. « Il n’y a personne d’autre avec qui je peux amener mon chien. »

Plus tard, le partenaire de la femme lui a dit que sa famille amènerait avec eux deux autres invités qui participaient au concours. À ce stade, elle s’inquiétait de plus en plus des logements et de ce qu’elle devait faire de son chien.

Photo: oneinchpunch / Shutterstock

« J’ai expliqué comment je leur ai demandé de ne pas amener d’étrangers, que je n’ai nulle part où emmener mon chien en ce moment et que nous n’avons pas assez de place ici de toute façon », a-t-elle écrit. « Ce serait une chose que les filles viennent et soient lentement présentées à elle, mais avec la famille de mon partenaire qui vient aussi, mon chien serait très bouleversé. »

La famille du partenaire de la femme leur a dit qu’ils n’avaient nulle part où aller en dehors de la maison et a refusé d’envisager d’aller ailleurs lorsque son partenaire a suggéré l’idée. Ils ont également prolongé leur séjour à deux nuits au lieu d’une.

Heureusement, la mère de la femme a réservé un hôtel acceptant les animaux domestiques pour sa fille et son chien pendant que la famille de son partenaire était en ville. « Je suis déjà allé dans cet hôtel et nous aurions en quelque sorte notre propre espace. Nous pensions que ce serait plus sûr que la situation à la maison », a-t-elle partagé.

Malheureusement, leur première nuit à l’hôtel s’est rapidement transformée en cauchemar, car son chien était stressé dans le nouvel environnement.

« Pendant la nuit, des portes (lourdes) n’arrêtaient pas de s’ouvrir et de se fermer. Les bruits à l’extérieur des portes d’entrée sont un gros déclencheur pour elle. Elle a grogné et aboyé toute la nuit », a révélé la femme. « Nous n’avons pas dormi tous les deux. »

Après que la femme ait jugé le cadre de l’hôtel dangereux pour son chien, qui s’est tellement énervé qu’elle a commencé à mousser à la bouche, elle a décidé de ramener le chien à la maison pour décompresser pendant que son partenaire et leur famille étaient au concours.

« J’ai envoyé un texto disant que je ramenais mon chien pour qu’il se calme », ​​a-t-elle écrit. « J’ai dit que leur famille aurait probablement besoin de rentrer à la maison après le concours ce soir ou de rester dans la pièce vide, mais que mon chien avait absolument besoin de son espace, au moins pour un moment. »

Cependant, le partenaire de la femme l’a appelée pour lui faire savoir que leur famille reviendrait à la maison après le concours afin qu’ils puissent se changer en maillot de bain avant de nager. Bien que la femme ait refusé que cela se produise.

« J’ai dit que si l’un d’entre eux allait dans l’espace de mon chien en ce moment, je le blesserais avant qu’il ne le puisse », a déclaré la femme, admettant qu’elle s’est sentie « horrible » plus tard.

La famille du partenaire de la femme a fini par saisir le reste de ses affaires dans la maison pendant que la femme conduisait dans les environs avec son chien et restait dans un hôtel pour sa dernière nuit.

« Mon partenaire s’est excusé de ne pas avoir réalisé que mon chien avait été déclenché. Je me suis également excusée pour la situation et pour ce que j’ai dit », a écrit la femme. Elle a ensuite demandé si elle s’était comportée de manière déraisonnable envers la famille de son partenaire et si elle avait eu tort de leur demander de partir.

Certains Redditors se sont rangés du côté de la femme et ont soutenu sa décision, affirmant que c’était mieux pour la sécurité et le confort de son chien.

« Il y a absolument des hôtels dans lesquels beaucoup d’entre eux auraient pu séjourner… cela aurait pu s’avérer mortel pour votre chien s’il attaquait quelqu’un », a commenté un utilisateur.

« Leur famille ne comprendra peut-être jamais vraiment, mais pour leur propre sécurité, ils ne peuvent pas être autour de votre chien sans présentations appropriées », a partagé un autre utilisateur.

Histoires liées de YourTango :

Cependant, d’autres utilisateurs ont encouragé la femme à maîtriser son chien, car elle semblait laisser l’animal « gérer sa vie ».

« Vous laissez ce chien courir toute votre vie. Ce n’est pas durable. Vous devez trouver une meilleure routine pour votre famille (partenaire et chiot) à l’avenir », a souligné un utilisateur.

«Je comprends que vous vouliez faire ce qui est le mieux pour elle, mais vous auriez pu éviter cette situation ou au moins atténuer le stress pour vous et votre animal en obtenant une sorte de sédation pour le chien dans un nouvel endroit ou en proposant de cotiser pour un hôtel pour la famille en premier lieu », a écrit un autre utilisateur.

D’autres utilisateurs ont critiqué la femme pour avoir menacé de blesser la famille de son partenaire pour être entrée dans leur maison pour défendre son chien.

D’autres ont suggéré que la femme emmène son chien voir un vétérinaire et discute des options de médicaments pour gérer son comportement avant que cela ne nuise trop à sa vie et à sa relation avec son partenaire.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.