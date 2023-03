Une femme discute en disant à son amie que son petit ami ne peut pas avoir d’enfants

Une femme a récemment écrit à une colonne de conseils de Slate’s Dear Prudence pour partager qu’elle est au courant d’un secret choquant : elle sait que le petit ami de son amie a subi une vasectomie il y a des années.

Son amie cherche maintenant à avoir un enfant, et la femme se demande si elle devrait révéler le secret à son amie.

Elle explique que le petit ami en question est une personne travailleuse et studieuse, qui a passé les premières décennies de sa vie à mettre tout ce qu’il avait dans son éducation et sa carrière, et rien dans ses relations.

« Entre tout le travail et de nombreuses années à l’université, il n’a trouvé aucune compagnie féminine et n’a pas vraiment eu le temps de faire la cour », écrit-elle.

Ses parents, qui sont maintenant décédés, lui ont laissé une somme d’argent décente, et entre cela, son style de vie frugal et quelques investissements de choix, il a économisé de l’argent.

Il a maintenant la cinquantaine et a enfin trouvé une fille que l’écrivain appelle « Miss Right ».

L’écrivain décrit cette femme comme « du mauvais côté de la ville, au début de la vingtaine, et magnifique à tomber par terre ».

La famille de la femme n’était initialement pas favorable à leur relation, mais elle est apparemment devenue plus affectueuse lorsqu’elle a appris à quel point il était riche et disposé à gâter leur fille.

Il est même allé jusqu’à payer ses études collégiales, car l’éducation est très importante pour lui et sa vie.

Cependant, une fois que la pandémie a frappé, son intérêt pour l’université a changé.

Elle a été forcée d’arrêter de suivre des cours en raison de la pandémie et, avec son nouveau temps libre, a consacré l’essentiel de son énergie à rester en forme, à sortir avec des amis et à profiter de son argent en général.

Bref, même maintenant que les restrictions ont été levées, elle n’a aucun intérêt à retourner à l’école.

L’écrivain explique que la fille a décidé que son ticket de sortie de l’école était d’avoir un bébé et qu’elle a commencé à essayer très fort de tomber enceinte.

« Il n’y a qu’une chose », écrit-elle. « Je ne pense pas qu’il puisse la mettre enceinte, et je ne pense pas qu’il veuille lui dire ça. »

Les soupçons de l’écrivain semblent provenir de la réaction de son propre mari face à la situation.

Quand elle lui a expliqué le plan de la fille pour tomber enceinte, il a apparemment ri et a dit « ouais, quand elle tombera enceinte ». Cela l’a amenée à croire que le petit ami de son amie « s’est fait couper » il y a des années et qu’elle ne veut tout simplement pas que sa nouvelle petite amie le sache.

L’écrivain souligne que la jeune fille est déterminée à tomber enceinte, avec ou sans son petit ami, afin qu’elle puisse garder la vie pépère à laquelle elle s’est habituée. L’écrivain pense cependant que c’est une mauvaise idée, affirmant que si elle tombe enceinte et qu’un test ADN révèle que l’enfant n’est pas celui de son petit ami, « il la ramènera chez sa mère dans le ghetto et l’oubliera .”

Elle conclut son histoire en disant que la fille gaspille une excellente opportunité d’éducation gratuite en poursuivant un enfant à la place et demande comment le dire à son amie.

Dans une dernière ligne, elle écrit: « Il semble que nous ayons sorti la fille du ghetto, mais nous ne pouvons pas sortir le ghetto de la fille », et signe « Ghetto Girl ».

Le chroniqueur conseil a été absolument choqué par cette histoire.

L’écrivain de conseils, surnommé « Prudence », accuse immédiatement la femme de fourrer son nez dans des affaires qui ne sont pas les siennes et lui suggère de commencer à regarder des émissions de téléréalité au lieu d’investir son temps dans la vie de ses amis.

Ils soulignent que le demandeur de conseil est probablement « un peu jaloux » de la petite amie et de sa situation, comme en témoigne le fait qu’elle a souligné à plusieurs reprises le physique et le charme de l’autre femme.

Prudence souligne ensuite que, même si cette fille avait besoin de conseils, elle ne serait certainement pas disposée à l’accepter de la part de quelqu’un qui s’appuie si fortement sur le racisme et le classisme pour faire valoir ses arguments.

Le dédain évident de la femme pour l’origine de la petite amie dans un «mauvais quartier» qu’elle appelle à plusieurs reprises le «ghetto» est déjà assez grave, c’est de sa maison et de sa famille que cette dame parle!

Il existe également de nombreuses raisons pour lesquelles quelqu’un pourrait ne pas vouloir retourner à l’université. La fille est encore jeune, elle a le temps de décider si elle veut retourner à l’école ou non, et elle pourrait vraiment avoir une passion pour élever un enfant, plutôt que l’université. Il n’y a rien de mal à cela.

Sa « connaissance » du secret du petit ami est également totalement erronée. L’hypothèse qu’elle a faite n’a absolument aucun fondement en fait, et même si c’est vrai, elle n’a pas à la partager avec qui que ce soit. Ce sont des antécédents médicaux, et incroyablement personnels à divulguer pour une raison quelconque.

Prudence a raison, elle devrait s’en tenir à juger les femmes à la télé, plutôt que d’essayer de s’insérer dans la vraie vie d’un ami.

Hawthorn Martin est un écrivain de nouvelles et de divertissement vivant au Texas. Ils se concentrent sur la justice sociale, la culture pop et les histoires d’intérêt humain.