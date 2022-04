Une femme demande à sa sœur d’arrêter d’élever des chiens pour qu’elle puisse s’occuper des enfants

Une femme avec quatre enfants d’âges différents, de 11 mois à 10 ans, a un peu un conflit interne alors qu’elle a du mal à prendre soin de ses enfants en plus de ses propres problèmes personnels.

Heureusement pour elle, elle a pu s’appuyer sur sa sœur gentille, attentionnée et trop généreuse qui la garde parfois et l’aide à s’occuper des enfants.

Malheureusement pour sa sœur, elle se penche un peu trop sur elle et lorsqu’elle a commencé trop souvent à garder des chiens et qu’elle ne pouvait pas l’aider avec les enfants, elle a essayé de lui dire d’arrêter.

Maintenant, la mère se demande si elle a eu tort de demander à sa sœur d’arrêter d’élever des chiens pour l’aider avec ses enfants.

Le meilleur endroit pour savoir si vous vous trompez sans aucun préjugé est d’aller sur Reddit et de publier un article à ce sujet afin que toutes sortes d’étrangers sur Internet puissent le voir et partager leurs réflexions.

Le subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA), a été littéralement créé dans ce but précis.

Les gens publient leurs expériences, partagent leurs histoires et demandent s’ils étaient vraiment le « A–hole », à la fin que la foule de Reddit évaluera tout et décidera d’une note à vous donner : « Vous êtes le A- -hole » vous donne un « YTA » et « Not the A–hole » vous donne un « NTA ».

À la fin de la journée, vous serez jugé, et cette femme n’a pas été jugée trop gentiment.

Vous voyez, la passion de sa sœur est d’élever des chiens – de les héberger jusqu’à ce qu’elle puisse trouver quelqu’un pour les adopter, puis de poursuivre le cycle.

Au fil des ans, elle a élevé de nombreux chiens, mais plus récemment, elle a élevé quatre chiens (pas en même temps) qui, selon elle, ne pouvaient pas être autour des enfants de sa sœur, ce qui a finalement rendu les choses plus difficiles pour la mère.

Après le chien le plus récent, la mère a reçu des nouvelles d’un autre chien.

« Ma sœur m’a dit qu’il y avait un deuxième chien qui avait désespérément besoin d’une nouvelle famille d’accueil, alors elle a prévu de l’accueillir dès que son chien actuel serait parti », a-t-elle écrit.

« Donc, elle ne pouvait pas faire plus de baby-sitting qu’elle ne le fait déjà (parfois, elle vient chez moi le matin pour aider). »

Cela a fait grimper son «niveau de stress», et c’est à ce moment-là qu’elle a parlé à sa sœur des problèmes qu’elle avait eus lorsqu’elle avait eu le premier chien dont ils parlaient.

« Puis je lui ai demandé, à bout portant, de ne pas avoir d’autre chien », a-t-elle écrit.

La racine de ce message et la question qu’elle a posée et tout ce à quoi cette histoire aboutissait concernaient cette question, ici même.

Elle sait que l’élevage de chiens est la passion de sa sœur, et pourtant, elle lui a demandé de ne pas prendre un autre chien pour ses propres raisons égoïstes.

« Surtout, mes enfants passeront toujours avant un chien et c’est la raison pour laquelle j’étais prête à le demander », a-t-elle écrit.

Cependant, elle ne se rend pas compte que le désir de sa sœur et l’emportera sur toute demande qu’elle voudra faire.

Elle partage cependant comment elle se sent piégée dans tout cela et les raisons de ses luttes.

« Je n’ai personne d’autre pour m’aider. Je ne peux pas me permettre une baby-sitter à long terme, et mes amis ont tous leurs propres enfants à s’occuper », a-t-elle écrit, ajoutant également que son « mari n’aide pas autant qu’il le devrait ».

Beaucoup de gens ont également contesté cela, se demandant pourquoi elle n’a pas abordé la situation avec son mari au lieu d’essayer de forcer sa sœur à faire ce qu’elle veut.

Sans surprise, le verdict a été YTA.

Elle ne reconnaît pas non plus qu’elle a choisi d’avoir ces quatre enfants hors de ses moyens et qu’elle s’est mise dans cette situation.

Rien de tout cela ne devrait être placé sur sa sœur et elle a même la chance d’avoir le genre de relation qu’elle entretient avec elle.

