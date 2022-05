Une femme demande à Elijah Wood de signer la photo d’un film très inattendu

L’adaptation trilogique à succès et oscarisée de la fantaisie épique de JRR Tolkien a fait de Wood l’un des acteurs les plus reconnaissables au monde pour son interprétation de l’héroïque hobbit Frodo Baggins.

Ce rôle est bien sûr ‘The Guy’ de 2003 Spy-Kids 3D : Jeu terminé, où Wood joue le joueur mythique dont on dit qu’il est capable de battre le niveau final imbattable du jeu dans lequel tout le monde est piégé.

Un bois obligeant a joyeusement signé la photo et s’est souvenu du personnage comme « très arrogant ».

C’est une description assez précise étant donné que son personnage apparaît vers la fin du film, annonce qu’il est ‘The Guy’ dont tout le monde parle et promet de mener les personnages jusqu’à la fin du jeu, seulement pour être presque immédiatement électrocuté par un piège et perdre toutes ses vies.

Certains commentateurs ont souligné que la photo qu’il avait signée était une photo du film prise juste avant sa mort subite, tandis que d’autres étaient ravis de voir que Wood semblait apprécier d’être reconnu comme « The Guy ».

Les fans du film modifient encore occasionnellement son entrée sur Wikipédia pour affirmer qu’il est surtout connu pour son interprétation de « The Guy » plutôt que pour tout ce qu’il a fait dans le Seigneur des Anneauxou l’un de ses autres films d’ailleurs, et Wood s’est amusé à voir comment les gens l’aiment encore toutes ces années plus tard.