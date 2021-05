Une femme découvrant comment fonctionne le dragueur de mines souffle les esprits

Paisley est montré non seulement parvenant à éviter de cliquer sur des mines, mais en utilisant une stratégie et une compréhension de la façon de jouer réellement.

Cela signifie qu’en fin de compte, il vous reste à déduire quelle case non cliquée contient la mine en fonction du nombre de mines que les cases adjacentes touchent. De la pure sorcellerie.

Il s’avère que beaucoup de gens ne savaient pas non plus comment jouer.

L’un d’eux a déclaré: « Mon slow a ** a regardé la vidéo et je ne sais toujours pas la lire. »

Un autre a commenté: « Je ne comprends toujours pas. Peut-être que si elle essayait de me crier dessus comme ma mère alors que je ne comprenais pas les maths, ça s’additionnerait. »

Un troisième a rappelé un autre classique du jeu Windows gratuit, en écrivant: « Ce jeu utilisait 60 secondes avant de fermer ce mf et de jouer au flipper. »

Dragueur de mines a été l’un des jeux les plus durables et pourtant exaspérants sur PC, l’un des petits jeux 16 bits auxquels vous pouvez jouer gratuitement au démarrage de Windows 95 ou 98, aux côtés de jeux de cartes tels que Cellule libre et Solitaire.