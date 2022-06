Une femme de Floride sauve un chien d’une attaque d’alligator : « Ça la tue »

Une femme de Floride a fait face à ses peurs cette semaine lorsqu’elle a repoussé un alligator après que l’animal a attaqué son chien de compagnie dans son jardin.

Stephany Pineda a déclaré à NBC Miami que le mercredi 8 juin, elle est sortie de chez elle à Plantation, en Floride, pour découvrir qu’un alligator de sept pieds et demi avait la tête de son bouledogue français de 2 ans Gloria dans sa bouche.

Pineda a d’abord été alertée lorsqu’elle a entendu sa mère crier avant de découvrir que son chien était coincé à mi-chemin sous la clôture de sa cour. La tête du chien se trouvait de l’autre côté de la clôture, dans la gueule de l’alligator, tandis que le reste de son corps se trouvait sur la propriété familiale.

« J’ai commencé à crier comme une folle : « Ça la tue ! » », se souvient Pineda.

Pineda a sauté dans l’action, tirant sur la moitié inférieure de Gloria alors que l’alligator avait toujours la tête du chien dans sa bouche, criant continuellement à l’animal. Finalement, l’alligator a lâché le chien et a nagé.

« Je ne me souviens pas, comme si tout était devenu silencieux dans ma tête et je l’ai attrapée mais j’ai crié si fort et ma mère criait si fort qu’il a lâché prise », a déclaré Pineda.

Pineda et Gloria n’ont pas été gravement blessées lors de l’incident, bien que le chien ait subi quelques marques de morsures sur la tête. Malgré le résultat positif, Pineda a partagé qu’elle était toujours secouée par l’incident et s’inquiétait pour la sécurité de sa famille, en particulier de son fils de 4 mois et de Gloria.

Alors que la cour de la famille au bord de l’eau est clôturée, Pineda et son mari, Will Ubario, pensent qu’en raison des fortes pluies de la semaine précédente, une partie de la saleté sous la clôture a été emportée, ce qui a créé un trou suffisamment grand pour que l’alligator puisse s’adapter. sous et attrapez la tête du chien.

Après l’attaque, l’alligator est resté à proximité, alors une équipe de trappeurs d’alligators a capturé le reptile et l’a transporté dans un sanctuaire animalier.

Pineda et sa famille ont été choquées par sa réponse à l’attaque, étant donné qu’elle est terrifiée par les iguanes et les cafards.

« C’est surprenant juste parce qu’elle a peur de beaucoup de choses, donc chaque fois qu’elle a dit » J’ai sorti le chien de la bouche de l’alligator « , j’étais comme » Tu as fait quoi? « », A déclaré Ubario. « Elle n’a tout simplement pas pensé, elle a juste réagi. Ce sont ces moments où ils pourraient être bons ou mauvais.

Lié: