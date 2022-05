Une femme crie après son beau-frère parce qu’elle est déçue du sexe de son bébé

Les fêtes de révélation du genre sont souvent controversées pour de nombreuses raisons, mais aucune de ces raisons n’est la raison pour laquelle la fête à propos de laquelle Redditor a publié s’est mal passée.

Si vous avez voulu des enfants toute votre vie, vous rêvez toujours du jour où ils naîtront – combien vous en voulez, combien de garçons, combien de filles, quels sports ils pratiqueront.

Mais espérer que tout se passera comme vous le souhaitez est une recette pour un désastre.

Son beau-frère l’a appris à la dure, et maintenant elle en prend toute la chaleur.

La femme a crié après son beau-frère après qu’il ait été contrarié d’avoir une fille.

Une femme a raconté les ennuis qu’elle a eus avec sa sœur et son beau-frère après l’avoir confronté à la soirée de révélation du genre pour avoir été contrarié qu’ils aient une fille.

Elle est allée au subreddit « r / AmItheA–hole » (AITA), pour raconter son histoire et voir si elle pouvait trouver des conseils extérieurs pour savoir si elle avait tort ou non pour ce qu’elle a fait.

Les Redditors aléatoires patrouillant dans le sous-reddit liront tout nouveau message et appliqueront une note à votre situation spécifique, généralement composée de YTA, qui signifie « You’re The A–hole », et NTA, qui signifie « Not The A- -trou. »

Heureusement pour la femme qui a posté, tout le monde semblait être de son côté de l’argument.

« La semaine dernière, ma sœur organisait une fête de révélation de genre », a-t-elle commencé l’histoire.

«Quand le sexe s’est révélé être une femme, son mari a été déçu et s’est assis dans le coin en marmonnant avec colère. Évidemment, cela a rendu tout le monde très mal à l’aise et ma sœur vraiment désemparée.

De nombreuses personnes dans les commentaires ont parlé d’un processus appelé « Gender Disappointment », où les parents d’un enfant seront, eh bien, déçus du sexe de leur futur enfant, mais la femme n’a pas compris qu’il gâchait la fête.

« J’ai décidé de lui parler, car franchement, il agissait de manière ridicule et je pensais que je pouvais lui faire comprendre cela pour qu’il puisse simplement passer outre », a-t-elle poursuivi.

« Je lui ai demandé pourquoi il était si bouleversé, et il m’a répondu ‘Vraiment? Évidemment, je ne veux pas de fille, je voulais un fils.

Dans l’intention de gâcher la fête avec sa petite crise de colère, elle a essayé de continuer à le dissuader.

« J’ai demandé pourquoi les organes génitaux étaient si importants (c’est littéralement ainsi qu’ils voient le sexe d’un fœtus), il m’a traitée de fluage », a-t-elle écrit.

« J’ai répondu ‘Allez mec, tu vas vraiment faire une crise de colère ? Vous souciez-vous même de ce que votre femme ressent à ce sujet.

Sa fierté a été blessée avec celle-là, car il a continué à réagir de manière excessive, franchissant même une ligne avec ce qu’il a dit ensuite.

« Il a crié » comment osez-vous essayer de me dire quoi faire dans ma propre maison « », a-t-elle écrit en ajoutant qu’il l’avait insultée.

« À ce stade, j’ai un peu perdu mon sang-froid et j’ai dit » si vous envisagez d’élever un enfant dans quelques mois, vous feriez mieux d’arrêter d’agir comme tel vous-même. Rendez juste service à tout le monde et grandissez.

Eh bien, elle n’a pas tort, mais le contrecoup qu’elle a reçu après son explosion lui a fait penser qu’elle l’était.

Il a continué à devenir de plus en plus hostile, alors elle s’est retirée de la situation, c’est-à-dire jusqu’à ce que sa sœur exprime plus tard sa déception à son égard et la blâme pour que son mari ne veuille pas élever une fille.

Instantanément, les Redditors se sont jetés sur l’homme, disant que sa sœur devrait le quitter et que le bébé est mieux sans lui en tant que père, et même disant que c’est de sa faute si le sperme n’a pas fait de leur enfant un garçon.

Mais le meilleur de tous était un commentaire qui disait la vérité tout en ajoutant un peu d’humour, le résumant à « si vous n’êtes pas prêt à ce que votre enfant sorte d’une certaine manière, alors vous ne devriez pas avoir d’enfants. »

Les gens étaient également préoccupés par la sœur, la défendant également, disant qu’elle ne pensait probablement pas ce qu’elle avait dit, mais qu’elle le lui avait redirigé pour le moment.

Le résultat a été un « NTA » retentissant, ce qui signifie que cette affiche anonyme a toute la force de Reddit derrière elle.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.