Une femme crie après sa belle-mère après avoir annoncé sa grossesse sans rien demander

Après qu’une femme a crié après sa belle-mère, qui a révélé prématurément que sa belle-fille était enceinte avant qu’elle ne soit prête à l’annoncer, elle est prise entre deux questions : si elle a tort ou non.

Postant dans le subreddit, ‘AITA’ (Suis-je le trou **), la femme de 23 ans a découvert qu’elle était enceinte récemment.

Ce n’était pas une grossesse planifiée et la femme a révélé qu’elle et son mari essayaient toujours de savoir s’ils voulaient ou non mener à bien la grossesse.

« Voilà le truc, je lui ai dit de ne rien dire à personne mais il a fini par le dire à sa mère mais lui a fait jurer qu’elle ne le dirait pas. Il ne lui a pas dit que nous n’en étions pas sûrs mais juste pour rester silencieux. » la femme a écrit dans son message.

Au lieu de cela, la mère de son mari a fini par se connecter à son Facebook et à publier des informations sur la grossesse.

La belle-mère de la femme a supplié qu’elle voulait annoncer la nouvelle sur son Facebook sous prétexte d’avoir leur permission, mais la femme a refusé et a plutôt menti et a dit qu’elle et son mari voulaient l’annoncer eux-mêmes s’ils décidaient de continuer. avec la grossesse.

Sauf que la femme n’a jamais eu la chance, découvrant que sa belle-mère s’était connectée à la page Facebook de son mari et avait fait l’annonce en se faisant passer pour le mari de la femme.

Bien sûr, elle était furieuse, d’autant plus que sa belle-mère est allée dans leur dos.

La femme l’appela immédiatement. La belle-mère a dit qu’elle pensait que si elle avait fait l’annonce en utilisant l’un de leurs comptes de médias sociaux, ils ne s’en seraient pas souciés.

Elle a insisté sur le fait que cela donnerait toujours l’impression que la femme et son mari avaient fait l’annonce.

« Mais comme je l’ai dit plus tôt, nous essayons toujours de prendre une décision. J’ai perdu mon sang-froid et lui ai crié dessus, ce qui l’a fait pleurer. J’ai dit qu’elle avait dépassé les bornes et qu’elle avait complètement foiré, puis a raccroché », a expliqué la femme.

Après avoir crié sur sa belle-mère, le mari de la femme s’est mis en colère et a expliqué comment elle avait traité sa mère.

La femme lui a dit que sa mère avait violé leur vie privée et les avait mis encore plus sous pression pour prendre une décision concernant leur bébé maintenant que toute leur famille était au courant.

« Il a dit que c’était son [Facebook] donc aucune partie de ma vie privée n’a été « violée » et que je n’aurais pas dû crier et blesser ses sentiments et la faire pleurer quoi qu’il arrive, point final. »

Son mari a exigé qu’elle s’excuse, disant qu’ils parleraient de la grossesse à une date ultérieure, mais la femme a refusé lorsqu’il a essayé de la forcer à se rendre chez sa mère.

La plupart des personnes sous le fil Reddit ont convenu que la femme était NTA (Not The A ** hole) dans la situation avec sa belle-mère.

« N’oubliez pas que c’est VOTRE décision. Pas la sienne. Pas sa mère. LA VÔTRE parce que c’est votre corps », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté : « Une grossesse est VOTRE ÉVÉNEMENT MÉDICAL PRIVÉ. C’est absolument VOTRE vie privée qui a été violée.

Prenez du temps seul et décidez si vous voulez continuer cette grossesse, puis pensez au mariage. Si vous choisissez de rester dans le mariage, il a beaucoup de travail à faire. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.