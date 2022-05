Une femme choisit d’assister à la remise des diplômes de son frère plutôt qu’au mariage de sa mère

Une femme se demande si elle a eu tort de refuser l’invitation au mariage de sa mère afin qu’il puisse assister à la remise des diplômes de son jeune frère à la place.

Dans un article sur la situation sur le subreddit r/AmItheA**hole (AITA), la femme dit que son frère de 22 ans, qu’elle appelle Stefan, l’a invitée, ainsi que son autre jeune frère de 18 ans, à sa prochaine remise des diplômes. en juillet.

Plus tard, sa mère séparée l’a invitée, ainsi que ses frères et sœurs, à son mariage qui s’est avéré être le même jour que la remise des diplômes de Stefan. Lorsqu’elle a rejeté l’invitation de sa mère, cette dernière ne l’a pas très bien pris.

« Au début, elle a été surprise, puis a commencé à hurler et a dit non seulement que nous l’excluons de nos grands événements de la vie (oui, je ne l’ai pas invitée non plus pour mon diplôme), mais maintenant nous n’assistons même pas à son grand événement », a déclaré la femme. a écrit.

« Cela fait si longtemps et nous ne lui avons toujours pas pardonné. »

Les enfants n’ont pas pardonné à leur mère d’avoir trompé leur père.

La femme explique que Stefan, alors âgé de 13 ans, a trouvé sa mère, alors âgée de 37 ans, au lit avec un autre homme, le même qu’elle épouse maintenant. Découvrir l’affaire a détruit la relation que les trois enfants, en particulier Stefan, avaient avec leur mère.

Pendant la bataille pour la garde, les enfants se sont tous rangés du côté de leur père et ne voulaient pas être impliqués avec leur mère.

« Elle a obtenu le droit de visite tous les week-ends, mais nous n’allions jamais pleurer chaque fois qu’elle venait nous rendre visite », a écrit la femme.

« Ma mère a perdu sa merde et a dû suivre de nombreuses séances de thérapie car elle avait perdu la bataille pour la garde, tous ses enfants ont choisi de vivre avec leur père et ne voulaient pas la voir.

Les deux plus jeunes enfants ont complètement coupé le contact avec leur mère. Après cinq ans que leur mère a tenté de réformer leur relation, ils ont tous deux menacé d’appeler la police si elle continuait à essayer d’établir un contact.

Contrairement à ses frères et sœurs, la femme parle maintenant avec sa mère. Cependant, elle n’est toujours pas intéressée à rétablir un véritable lien avec elle.

Malgré la réaction émotionnelle de sa mère au rejet, la femme a rappelé à sa mère ce qui l’avait causé.

« Je lui ai dit que c’était juste les répercussions de ses actions et je suis juste partie », a écrit la femme.

La plupart des gens dans le fil Reddit ont convenu qu’elle n’était pas le trou ** (NTA) pour donner la priorité à son frère par rapport à celui qui l’a tant blessé.

« S’il était si important pour elle d’avoir votre bénédiction et votre participation, elle vous aurait parlé avant de prendre des dispositions, sans parler de fixer une date », a commenté un utilisateur.

« Et même si elle l’avait fait, tu n’aurais toujours pas besoin d’accepter d’y aller. Elle doit accepter que ce n’est pas parce qu’elle veut que tout le monde laisse ses mauvais choix derrière eux que cela va arriver, et faire face à la situation dans laquelle elle se trouve au lieu d’essayer de vous forcer à jouer le jeu. «

« Votre mère a choisi d’être infidèle », a commenté un autre utilisateur. « Souvent, la conséquence d’un tel choix est l’aliénation des membres de la famille. Le temps ne guérit pas toutes les blessures aussi sûrement qu’il ne blesse tous les talons.

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.