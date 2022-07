Une femme brésilienne épouse une poupée de chiffon après être tombée enceinte d’un bébé poupée de chiffon

Chercher l »amour n »est pas une tâche facile et peut nous pousser à essayer des tactiques de matchmaking non conventionnelles, mais une femme brésilienne a poussé cela à l »extrême.

Meirivone Rocha Moraes, s’était plainte à sa mère de sa vie de célibataire.

Afin de lutter contre la solitude de sa fille, sa mère a créé une poupée de chiffon avec une aiguille et du fil, également connue sous le nom de « Marcelo ».

Elle a dit : « C’est parce que je n’avais pas de danseuse de forró. J’allais à ces bals mais je ne trouvais pas toujours de partenaire. Puis il est entré dans ma vie et tout a pris un sens.

La femme a épousé la poupée de chiffon ‘Marcelo’ après être tombée enceinte d’un bébé poupée de chiffon.

Moraes a affirmé qu’après avoir fait la connaissance de Marcelo, elle est tombée amoureuse, et même plus tôt après, elle est tombée enceinte.

Elle ne voulait pas donner naissance au bébé alors qu’elle n’était pas mariée, elle s’est donc mariée avec Marcelo en présence de 250 membres de sa famille et de ses amis.

Moraes dit que le jour de son mariage était tout ce qu’elle avait espéré.

« Ce fut une journée merveilleuse pour moi, très importante, très émouvante. »

Après le mariage, elle est allée avec son mari en lune de miel à Rio De Janeiro.

Dans une interview, Moraes a fait l’éloge de Marcelo et n’avait que de bonnes choses à dire sur sa vie conjugale.

« C’est un homme que j’ai toujours voulu dans ma vie. La vie conjugale avec lui est merveilleuse. Il ne se bat pas avec moi, il ne se dispute pas et il me comprend simplement », a-t-elle déclaré. « Marcelo est un mari formidable et fidèle. C’est un tel homme et toutes les femmes l’envient.

Cependant, elle n’aime pas une chose dans sa vie conjugale avec Marcelo – elle est le seul soutien de famille.

« Il a tellement de grandes qualités mais le seul inconvénient est qu’il est paresseux. Il ne travaille pas du tout. Mais je suis un guerrier et je continue pour nous. »

La femme a accouché à la maison en présence d’un médecin et d’une infirmière.

Bien que cela semble impossible, Moraes a affirmé qu’elle était tombée enceinte et avait même pris du poids pendant sa grossesse.

« C’est vrai, Marcelo m’a mise enceinte. Il n’a pas pris soin de lui et il n’a pas utilisé de préservatif », a déclaré Moraes. « Il m’a mise enceinte. J’ai fait le test, il était positif. Je ne pouvais pas y croire.

Elle a en outre affirmé qu’elle avait traversé le travail, cependant, ce n’était pas douloureux.

Elle a donné naissance à un bébé poupée de chiffon à la maison en 35 minutes où un médecin et une infirmière étaient là pour l’aider.

« Voir le placenta, le cordon ombilical et le sang a rendu tout cela réel », a-t-elle déclaré.

Il semble que les gens aient remis en question sa situation avec Marcelo, cependant, elle est sévère dans ses convictions.

« Il était ici en 35 minutes et il est génial. Cela me dérange vraiment quand les gens disent que c’est faux. Cela me met tellement en colère », a déclaré Moraes.

« Je suis une femme de caractère. Mon père [and] ma mère m’a appris à être honnête, à être une bonne personne et à ne vouloir profiter de rien.

Il semble qu’elle se contente de sa fin heureuse avec son mari et son bébé.

