Une femme bouleverse la mère de son beau-fils après qu’elle lui ait coupé les cheveux sans sa permission

Une femme s’est retrouvée dans l’eau chaude avec la mère de son beau-fils après avoir fait quelque chose avec son beau-fils sans l’autorisation préalable de sa mère. Elle affirme que son beau-fils n’avait aucun problème avec cela et voulait participer car il a vu ses demi-frères faire la même chose.

Maintenant, la femme se demande si elle a franchi une ligne avec la mère de ses beaux-fils.

La femme a coupé les cheveux de son beau-fils après qu’il lui ait demandé de le faire.

Partageant son histoire avec le subreddit r/AmITheA–hole de Reddit, la femme a demandé aux autres utilisateurs si elle avait tort. Elle a commencé son message en révélant qu’elle et son mari actuel partagent trois fils ensemble, âgés de cinq, quatre et deux ans. Son mari a deux fils d’une relation précédente âgés de 13 et 10 ans. Les deux garçons partagent leur temps entre sa maison et leur mère – une situation qui peut entraîner des complications lorsque différents ménages ont des limites différentes.

Habituellement, elle coupe elle-même les cheveux de ses fils au lieu de les envoyer chez un coiffeur, contrairement à ses beaux-fils dont la mère les emmène généralement chez le coiffeur. Parfois, son mari les prend même lui-même.

Un après-midi, la femme était en train de couper les cheveux de ses fils de cinq et quatre ans, lorsque son beau-fils de 10 ans est entré dans la pièce et lui a demandé si elle voulait aussi se couper les cheveux.

« Ses cheveux étaient actuellement mi-longs et il les faisait pousser depuis un moment », a-t-elle écrit. « Il voulait que je lui fasse un buzzcut. » La femme a envoyé un SMS à son mari pour lui demander s’il était acceptable de couper les cheveux du garçon. Elle a obtenu sa bénédiction, tant qu’il a pu enregistrer le grand moment. Elle rapporte que le garçon était « très content » du résultat.

Malheureusement, sa mère ne l’était pas. « Hier, sa mère est venue le chercher à l’école et a vu ses cheveux. Elle a immédiatement appelé mon mari et a été ravie de la coupe de cheveux », a écrit la femme.

Plus tard dans la journée, la mère de son beau-fils lui a envoyé un message affirmant qu’elle n’avait « pas le droit » de couper les cheveux de son fils sans sa permission, considérant que c’était un « grand changement ».

« Je ne lui ai pas répondu parce que je ne voulais pas entrer dans un drame », a-t-elle écrit. « Je pensais que mon beau-fils était content de sa coupe de cheveux et c’est tout ce qui compte vraiment. »

Cependant, plus la femme réfléchit à la situation, plus elle s’inquiète d’avoir pu se tromper. « Si mon fils avait une belle-mère et rentrait de chez lui avec une coupe de cheveux radicalement différente, je pense que j’aurais peut-être été bouleversée aussi et que je penserais peut-être que cette personne a franchi une frontière tacite », a-t-elle admis.

Les utilisateurs de Reddit avaient des opinions contradictoires quant à savoir si la belle-mère avait franchi une ligne.

« Tu as eu l’accord de son père, et il est assez vieux pour prendre ses propres décisions concernant ses cheveux de toute façon », a commenté un utilisateur. « Cela aurait été vraiment bizarre pour toi d’appeler sa mère et de lui demander après que son père ait déjà dit d’aller de l’avant. »

« Je pense que tout ce qui compte, c’est si le beau-fils est heureux », a écrit un autre utilisateur. « Ce ne sont que des cheveux. Ça repousse. »

Cependant, d’autres ont fait valoir que la femme aurait dû d’abord consulter la mère de son beau-fils.

« Se faire couper les cheveux sans en informer la mère est une chose, mais faire une coupe à la mode sur les cheveux mi-longs sans au moins dire à la mère montre un manque de respect pour elle en tant que partenaire parental », a déclaré un utilisateur. « Même en tant que personne mariée, je ne prendrais pas la décision de modifier sérieusement l’apparence de mes enfants sans prévenir mon mari. »

Histoires liées de YourTango :

Un conseiller des beaux-parents nous dit que la femme aurait dû contacter la mère du garçon et obtenir sa permission au préalable.

Susan Haworth, une conseillère pour beaux-parents spécialisée dans le soutien des familles recomposées et l’établissement de limites saines en leur sein, nous a donné un aperçu de la situation.

« À moins que ce père ne soit le parent gardien (plus de 50 % de la garde), la mère aurait dû être consultée dans ce cas », précise-t-elle. « Je doute que la belle-mère aurait fait la même chose si l’enfant d’un voisin lui avait demandé si elle voulait lui couper les cheveux. »

Haworth pense que la prochaine étape appropriée que la femme peut prendre serait de s’excuser auprès de la mère de son beau-fils. « Oui, ce ne sont que des cheveux, mais la relation entre belles-mères et mères bio est fragile et doit être maniée avec précaution », ajoute-t-elle.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.