Une femme ayant une « liaison » avec un chimpanzé bannie d’un zoo en Belgique

Une femme a été interdite de visiter un zoo en Belgique en raison de son lien inhabituel avec Chita, un chimpanzé de 38 ans.

Adie Timmermans, amoureuse des animaux et abonnée au zoo d’Anvers à Deurne, s’est réveillée un matin et a trouvé une lettre du zoo dans son courrier – mais ce n’était pas ce à quoi elle s’attendait.

Le zoo local qu’elle visitait chaque semaine depuis quatre ans lui demandait de ne pas visiter l’exposition sur les chimpanzés et de voir le chimpanzé qu’elle aime, Chita.

Une femme belge bannie d’un zoo pour avoir eu une « liaison » avec un chimpanzé.

Dans une interview avec ATV, une plate-forme d’information télévisée anversoise, Timmermans a déclaré: « J’aime cet animal et il m’aime. »

Au cours des quatre années où elle a rendu visite à Chita, elle affirme qu’elle et le chimpanzé ont développé une relation étroite.

Timmermans dit: « Nous avons une liaison, je vais juste dire. »

Alors qu’elle n’est désormais plus autorisée à voir le chimpanzé, d’autres qui fréquentent le zoo le sont, et elle pense que c’est un double standard injuste.

« D’autres dizaines de visiteurs sont autorisés à prendre contact. Alors pourquoi pas moi ? »

Les interactions de Timmermans avec le chimpanzé auraient consisté à s’embrasser et à s’embrasser à travers la vitre.

Chita marchait jusqu’à Timmermans et ils jouaient à travers la vitre, mais ces interactions s’avèrent très néfastes pour le statut de Chita dans l’enclos et parmi les autres chimpanzés.

Les responsables du zoo disent que la socialisation de Chita a été retardée par « l’affaire ».

Ce qui semble inoffensif pour les autres visiteurs du zoo et les Timmermans nuit à la façon dont les autres chimpanzés le voient et le traitent.

Lorsque Chita est entouré d’autres personnes, y compris Timmermans, tout le temps et qu’il leur accorde de l’attention, les autres singes l’ignorent, selon le personnel du zoo.

Ils l’excluent tellement de leur groupe que quand ce n’est pas les heures de visite, il s’assoit seul dans l’enclos.

« En dehors des heures de visite au zoo, il doit gérer 15 heures [a day] dans son groupe », a déclaré un porte-parole du zoo. « Nous voulons lui donner la chance d’être aussi heureux que possible. »

« Un animal trop concentré sur les humains est moins respecté par ses pairs », a déclaré le zoo. « Nous voulons que Chita soit un chimpanzé autant que possible. »

Ils pensent qu’il est peut-être trop concentré sur sa relation avec Timmermans et les autres visiteurs.

Le zoo d’Anvers espère que Chita se mélangera mieux avec les autres chimpanzés.

En conséquence, le zoo a dû interdire les Timmermans dans le but de restaurer le statut social de Chita parmi les autres chimpanzés.

Sarah Lafaut, conservatrice du zoo d’Anvers, a expliqué lors d’un entretien avec Radio 2 Anvers : « Bien sûr, nous sommes heureux lorsque nos visiteurs se sentent si impliqués avec les animaux, mais le bien-être des animaux passe avant tout ici. »

Timmerman n’est pas à blâmer ici, pas plus que Chita. Le chimpanzé a simplement eu une éducation différente de celle des autres chimpanzés.

Chita était l’animal de compagnie de quelqu’un, mais est finalement devenu « ingérable », et bien qu’il ait appris le comportement des chimpanzés au cours des 30 années qu’il a passées au zoo d’Anvers, il a toujours un lien et un intérêt pour les humains.

Les chimpanzés ne sont pas censés avoir des relations avec les humains.

Selon une étude réalisée en 2014 par Stephen Ross et Hani Freedman a montré que les chimpanzés qui sont élevés principalement par des humains et ont été séparés de leur famille de chimpanzés sont plus susceptibles d’avoir des déficiences sociales jusqu’à l’âge adulte.

Ces chimpanzés n’apprennent souvent pas la pratique du toilettage social qui est vitale pour leur intégration.

« Le toilettage est le ciment qui maintient la société des chimpanzés ensemble », déclare Ross dans une interview avec WIRED en 2014. « Nous avons découvert que les chimpanzés qui côtoyaient les humains très tôt dans leur vie avaient tendance à ne pas adopter beaucoup de ce comportement, même beaucoup plus tard, après ils ont appris à vivre avec d’autres chimpanzés. »

« Ils n’étaient tout simplement pas doués pour maintenir ces liens sociaux, et cela s’est exprimé par ces taux plus bas de toilettage. »

Ross explique que le but de l’étude n’était pas seulement de changer qui devrait posséder un chimpanzé, mais que « Cela a aussi beaucoup à voir avec le fait d’aider les zoos et les sanctuaires qui ont accueilli d’anciens animaux de compagnie et d’anciens artistes à comprendre les besoins particuliers de ces chimpanzés. »

« Plus nous leur donnerons d’informations sur les défis auxquels ces chimpanzés sont confrontés », dit-il, « mieux ils seront en mesure de mettre en place des protocoles de gestion spécifiques qui peuvent rendre la transition un peu plus facile. »

C’est probablement pourquoi Timmermans a été interdit de revoir Chita. Parfois, si vous aimez vraiment quelqu’un, vous n’avez qu’à le laisser partir.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.