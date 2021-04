Une femme avale des arêtes de poisson, elle migre dans son cou

Lorsqu’une femme en Malaisie a accidentellement avalé un arête de poisson, cela est rapidement devenu une douleur dans le cou – l’os a pénétré dans sa gorge et s’est incrusté dans les muscles de son cou, selon un nouveau rapport sur le cas.

La femme de 54 ans mangeait un repas de hareng-loup grillé lorsqu’elle a ressenti « une douleur atroce dans la gorge » ainsi que la sensation que quelque chose était coincé là-bas, selon le rapport, publié le 15 avril dans Le Journal of Emergency Medicine . Elle a essayé de se faire vomir pour déloger l’objet, mais cela n’a fait qu’empirer les choses – elle a commencé à avoir des difficultés à respirer et a remarqué que son cou était enflé, selon le rapport.

Elle est allée aux urgences, où les médecins ont palpé son cou. Ils ont remarqué un crépitement ou un claquement appelé crépitement, qui peut se produire lorsque des bulles d’air pénètrent dans la couche de tissu sous la peau.

Au début, les médecins n’ont pas pu trouver l’os de poisson. Ils ne pouvaient pas le voir lorsqu’ils ont examiné visuellement sa gorge, et cela ne s’est pas montré sur une radiographie. Mais un scanner a révélé un os de 2 pouces (5,1 centimètres) intégré dans un grand muscle du cou connu sous le nom de muscle sternocléidomastoïdien, selon le rapport. (Certains types d’arêtes de poisson apparaissent plus facilement sur les rayons X, en fonction de la quantité de rayonnement qu’ils absorbent. Les os de saumon, de hareng et de raie laissent passer plus de rayonnement et ne se manifestent donc pas aussi bien sur les rayons X. les auteurs ont dit.)

Il est assez courant pour les médecins des urgences de voir des patients qui avaler des arêtes de poisson , mais généralement les os se coincent dans la gorge supérieure et peuvent être facilement retirés, selon les auteurs, de l’hôpital Selayang en Malaisie. Les arêtes de poisson incorporées comme celle dans le cas de cette femme sont rares, ont déclaré les auteurs. Ils soupçonnent que des mouvements rigoureux de la langue et du cou ont aidé à propulser l’os à travers la muqueuse de sa gorge, puis à migrer dans les muscles de son cou. En ce qui concerne la crépitation de la femme, des vomissements violents peuvent également provoquer de minuscules sacs aériens dans le poumon de se rompre, et l’air libéré peut voyager le long des vaisseaux sanguins dans le cou, entraînant un piégeage d’air sous la peau, également connu sous le nom d’emphysème sous-cutané, ont déclaré les auteurs.

La femme avait besoin d’une intervention chirurgicale pour enlever l’os et elle a reçu des antibiotiques pour prévenir une infection. Après cinq jours d’hospitalisation, ses symptômes, y compris son emphysème sous-cutané, avaient complètement disparu et elle a pu rentrer chez elle.

