Une femme autrefois surnommée « la plus belle fille du monde » compte désormais des millions de followers

Happyshopping - Microscope numerique LCD autonome de bureau 5M 500X 5 millions de microscope electronique haute definition USB de bureau industriel

Vous avez besoin d'un microscope numérique professionnel de poche? Regardez notre nouvelle marque. Ce microscope numérique LCD autonome rend vos yeux jouissent d'un monde différent, monde plus intéressant, plus belle et plus merveilleux et passionnant. Vous pouvez voir la marque anti-contrefaçon, pièces de monnaie, des antiquités, des bijoux, peinture, carte de circuit imprimé, inspection de soudure, l'archéologie, timbre délicat, petit changement dans la peau humaine et les cheveux, petite caractéristique des animaux et des plantes, etc. Traits: Stand Alone professionnel de bureau LCD Microscope numérique avec capteur d'images 5 M. Avec 10x à 500x de grossissement (jusqu'à 1200x par le numérique) et 3,5" écran couleur TFT. Idéal pour examen au microscope des surfaces de toutes sortes d'objets. Carte de stockage, batterie rechargeable Powered - plus respectueuse de l'environnement. Parfait pour les étudiants, les collectionneurs, les amateurs, les testeurs etc pour explorer le monde