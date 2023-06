Une femme assiste à des funérailles au lieu de donner la priorité à la fête des pères

Être parent n’est pas facile et il est normal que les parents veuillent faire une pause de temps en temps. Un mari et sa femme ont conclu un tel accord qui promettait deux pauses garanties tout au long de l’année, y compris les anniversaires et les fêtes des mères et des pères – mais le mari s’est adressé à Reddit pour décrire comment les choses avaient empiré.

Le couple a décidé de consacrer des « pauses » à leurs anniversaires et à la fête des mères/pères.

Le Redditor a commencé son message en informant les lecteurs qu’ils ont deux enfants ensemble et que l’un est sur le spectre de l’autisme. Il a écrit sur la façon dont ils ont tous les deux des emplois stressants; sa femme est mère au foyer alors qu’il travaille à plein temps.

Le mari a écrit dans son message : « Aussi heureux que nos enfants nous rendent, je ne pense pas que ce soit égoïste de notre part de désirer tous les deux des pauses. Nous les recevons ici et là, mais nous avons conclu un accord pour avoir 2 pauses garanties par an. Nos anniversaires et la fête des mères / des pères.

Il a ensuite expliqué comment son mariage était arrangé : « Ces jours-là, l’un des parents assume le poids du fardeau afin que l’autre puisse avoir une journée pour se détendre. » Il a mentionné que lorsque sa femme avait un jour de congé, ses enfants recevaient ses cartes et ses cadeaux, et il lui prévoyait même quelque chose de gentil à faire pour la faire sortir de la maison.

Cependant, il a mentionné que sa femme avait été moins cohérente et n’avait pas fait autant pour lui que lui pour elle. Il a déclaré: «J’essaie généralement de ne pas lui en vouloir car c’est sans aucun doute difficile, mais cela semble un peu injuste. Cette fête des pères, j’ai prévu quelque chose pour moi car elle n’a fait aucune indication de faire quelque chose pour moi.

Au lieu de donner congé à son mari, Père, comme ils l’avaient initialement prévu, sa femme a assisté à des funérailles.

La femme de Redditor a décidé d’assister aux funérailles du père de son ancien patron bien qu’elle ne soit pas proche de lui. Le mari a expliqué qu’il avait dû annuler ses plans pour pouvoir s’occuper de leurs enfants le jour de la fête des pères.

Elle est arrivée à la maison cinq heures plus tard que prévu et n’a pas pu aider leurs enfants à obtenir une carte pour leur père comme ils le faisaient traditionnellement, ce qui a conduit à une dispute.

Il a écrit: « Je lui ai dit que j’avais l’impression qu’elle avait vraiment laissé tomber la balle et ne m’avait pas donné de pause comme je le fais habituellement pour elle », ce à quoi elle a répondu: « Elle m’a dit qu’elle était à la maison avec les enfants tous jour à peu près tous les jours et je n’ai qu’à aider après le travail et en ce qui la concerne, je fais régulièrement une pause et elle ne le fait pas.

Il a clairement indiqué dans son message que sa femme affirmait qu’il était égoïste de faire la journée à son sujet, même s’il s’agissait d’une journée consacrée à la célébration et à l’honneur des pères.

Beaucoup ont accusé sa femme de tricherie ou de mensonge car ses actions semblaient si suspectes.

Le PO a dû clarifier les allégations de loyauté de sa femme à plusieurs reprises tout au long du fil. Il a spécifiquement dit : « Ma femme ne couche pas avec son patron. Son patron est un homosexuel marié. Nous avons assisté à son mariage avec un autre homme. Les gens qui sautent à la conclusion que ma femme me trompe sont ridicules et racontent une histoire sur un aperçu de ma vie.

Les rédacteurs tout au long du fil ont déclaré que ses actions étaient suspectes et qu’il n’avait pas tort de s’énerver. Un commentaire disait : « Cela ne justifie pas de forcer votre mari à annuler ses plans pour la fête des pères. Elle aurait pu envoyer ses condoléances dans une jolie carte avec une composition florale ».

Beaucoup d’autres ont convenu que le mari n’avait pas tort et que sa femme aurait dû lui permettre de faire une pause le jour de la fête des pères.

Cependant, beaucoup ont écrit qu’en tant que couple, ils devaient commencer à travailler ensemble et à établir une communication plus saine. Cela aurait pu être évité s’ils communiquaient tous les deux leurs besoins plus efficacement.

