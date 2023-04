Une femme arrête sa belle-mère toxique qui lui a demandé d’arrêter de publier « Mon bébé » sur les réseaux sociaux

Quiconque a une belle-famille autoritaire vous dira qu’il essaie de microgérer tout ce qu’il fait, surtout quand il s’agit de ses enfants, qu’il croit souvent être « ses » bébés.

Une femme a arrêté sa belle-mère toxique après avoir dit à la mère quoi faire avec « son » bébé.

La belle-mère a dit à la femme qu’elle ne voulait pas de « mon bébé » sur les réseaux sociaux.

Lena Boston, mère de deux enfants, partage souvent de jolies vidéos et images de ses fils sur ses comptes de médias sociaux, et de nombreux téléspectateurs adorent la regarder créer des souvenirs avec ses bébés.

Cependant, certains membres de sa famille ne sont pas d’accord avec sa décision et celle de son mari de publier leurs enfants sur Internet.

L’une d’entre elles est la belle-mère de Boston qu’elle décrit comme « toxique ». Dans une vidéo TikTok qui a cumulé près de 2 millions de vues, Boston a partagé un échange avec sa belle-mère où elle lui a demandé de s’abstenir de poster ses enfants sur Internet.

« Ma belle-mère m’a envoyé un texto aujourd’hui, ‘salut ma chérie, comment va mon bébé?' », a écrit la mère dans la superposition de texte de la vidéo de son fils en bas âge poussé dans sa poussette.

« ‘Je regardais vos histoires TikTok et Instagram. Tu dois retirer ton bébé des réseaux sociaux. Je ne veux pas que mon bébé soit partout sur Internet.' »

Dans la section des commentaires, les internautes ont en fait pris le parti de la belle-mère et ont averti la nouvelle maman d’écouter ses demandes.

« Vous savez qu’elle a raison », a déclaré un utilisateur. « Ses propos sont grossiers mais elle est valable pour les commentaires sur Internet », a insisté un autre. « Elle n’est pas toxique. Elle veut protéger votre enfant et son petit-enfant », a déclaré un troisième.

Boston a assuré à sa belle-mère qu’elle et son mari n’avaient aucun problème à partager leurs bébés sur les réseaux sociaux et qu’ils continueraient à le faire.

« Je lui ai répondu par texto : « Notre fils va très bien. Merci d’avoir posé la question. J’apprécie votre inquiétude mais moi et votre fils n’avons aucun problème à le publier sur Instagram et TikTok. » Sa réponse n’était pas celle que sa belle-mère était prête à accepter.

« Je ne vous demande pas de retirer mon bébé d’Internet. Tu dois le faire parce que je suis sa grand-mère et je ne veux pas qu’il soit là.

Elle ne s’est pas arrêtée là. Dans une vidéo de suivi, Boston a affirmé que sa belle-mère avait « fait exploser son téléphone toute la journée » exigeant qu’elle retire son bébé de ses comptes de réseaux sociaux.

Heureusement, son mari l’a soutenue et est intervenue. « Mon mari lui a dit que tout allait bien mais elle en pleure. »

La grand-mère a qualifié son fils et sa belle-fille de « irrespectueux » pour avoir refusé de céder à ses demandes. « Nous lui avons dit qu’il était normal de publier votre bébé sur les réseaux sociaux, mais elle dit qu’elle est contre parce que les bébés ne peuvent pas parler pour eux-mêmes », a ajouté Boston.

Elle a partagé qu’elle était « épuisée » de traiter avec sa belle-mère et a demandé l’avis des téléspectateurs.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​​​offert des suggestions à Boston sur la façon de gérer sa belle-mère toxique à l’avenir.

« Bloquez-la de vos comptes de réseaux sociaux, parfois ça ne vaut pas la peine de se battre », a commenté un utilisateur. « N’entrez pas en contact avec elle. Le fait qu’elle appelle le bébé « son » bébé franchit une frontière. Vous êtes le parent », a conseillé un autre utilisateur. « Enlevez toutes les photos de ‘son’ bébé – votre mari. Faites-lui savoir que vous avez fait exactement ce qu’elle a demandé », a suggéré un autre utilisateur.

Boston n’est pas la seule belle-fille à avoir des difficultés avec sa belle-mère. Selon une étude, 60 % des relations mère/belle-fille sont tendues, ce qui est radicalement différent des 15 % de relations mère/gendre.

Se référer à son petit-fils comme « mon bébé » et demander à sa belle-fille de le retirer des réseaux sociaux n’est pas la seule ligne que la belle-mère de Boston a franchie. Dans une autre vidéo TikTok, elle révèle les commentaires inutiles et grossiers que sa belle-mère lui a faits au cours des dernières semaines.

« Vous devez retourner au travail. Vous dépensez l’argent durement gagné de mon fils », n’était qu’un des exemples.

« Si vous restez à la maison et que vous ne travaillez pas, vous devez vous assurer que le dîner est préparé tous les jours et que la maison est impeccable. C’est votre travail en tant que femme au foyer», en était un autre.

Elle a également tenté d’offrir des conseils non sollicités sur l’éducation des enfants. « Écoutez mes conseils concernant le bébé, car je suis plus âgée et plus expérimentée que vous. »

Elle ressemble à la belle-mère de h–l, et nous espérons que Boston et son mari continueront de tenir bon pour l’empêcher de franchir d’autres frontières.

