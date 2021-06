Une femme apprend que son mari triche en lisant l’annonce de naissance de son bébé

Certains découvrent la relation secrète de leur partenaire infidèle en passant par leur téléphone, d’autres peuvent les surprendre en train de commettre l’acte.

Mais pour Ami Addison, la lecture de son quotidien lui a donné toutes les informations dont elle avait besoin pour découvrir que son mari ne la trompait pas seulement, il avait toute une deuxième famille.

Addison a partagé son histoire sur TikTok en duo une chaîne virale encourageant les gens à partager leur histoire sur la façon dont ils ont attrapé leur ex infidèle, et son expérience est certainement l’une des plus surprenantes !

Une femme découvre la deuxième famille de son mari à travers le journal

Peu de temps avant de célébrer son 10e anniversaire de mariage avec le père de ses trois enfants, Addison feuilletait le journal local au travail. En lisant les faire-part de naissance, elle a été choquée de trouver le nom de son mari à côté du nom d’une autre femme dans l’annonce de la naissance d’un petit garçon.

Les soupçons d’Addison ont été immédiatement piqués lorsqu’elle a déclaré que son ex-mari avait un nom très inhabituel.

Avant de prendre des décisions irréfléchies, elle a décidé d’enquêter sur le site Web de l’hôpital où ils partagent des images de nouveau-nés et de leurs parents.

Sur le site, non seulement elle a retrouvé une photo de son mari avec une autre femme et le petit garçon, elle a également appris que le couple avait accueilli une fille environ un an et demi auparavant.

Addison a immédiatement fait des plans pour affronter son mari.

Une femme confronte son mari à propos de sa deuxième famille

Elle décrit l’utilisation de ses « compétences solides en tant que fille CSI » pour retrouver où vivait l’autre femme. Le lendemain, lorsque son mari lui a dit qu’il faisait des « heures supplémentaires », comme il le faisait souvent, elle est passée devant la maison de la femme et a vu la voiture de son mari dans l’allée.

Emballant autant qu’elle le pouvait dans sa voiture, elle s’est immédiatement enregistrée dans un hôtel avec ses enfants.

Addison a également déposé les vêtements et les effets personnels de son mari sous la pluie à côté de sa voiture avec une carte d’anniversaire.

Lorsque son mari a finalement appelé, il a nié l’annonce de la naissance et a affirmé être à un « déjeuner de travail ». Une fois qu’il a finalement admis l’affaire, il a promis de quitter l’autre femme et de retourner à Addison.

Cependant, elle lui a dit de « subir les conséquences ».

Ensuite, le mari d’Addison est devenu de plus en plus erratique. Il a changé les serrures de leur maison familiale, puis l’a autorisée à rentrer, mais pas avant d’avoir vidé la majeure partie de la maison.

Addison a rappelé un échange pas si amical entre elle et l’autre femme qui a admis être au courant de la situation depuis cinq ans.

Finalement, Addison a obtenu une ordonnance restrictive contre son mari et le couple a officiellement divorcé.

Son ex infidèle a essayé de la reconquérir, mais elle s’est vengée.

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. Sept ans après sa séparation, elle a reçu une demande d’ami Facebook de son ex prétendant vouloir nouer une amitié.

Addison a accepté de le rencontrer pour le dîner où il a prétendu être célibataire et a essayé de la reconquérir. Heureusement, elle a refusé et a découvert plus tard que non seulement il voyait toujours la femme avec qui il l’avait trompée, mais qu’il avait également une autre petite amie.

Heureusement, l’histoire s’est retournée pour Addison car elle est mariée à son deuxième mari depuis huit ans et dit: « La bonne fille gagne à la fin. »

