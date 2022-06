Une femme apprend que son mari percevait secrètement le « loyer » de sa sœur handicapée

Après une dispute avec son mari, une femme de 30 ans en colère a partagé son histoire avec le sous-reddit « AITA » ou « Suis-je le trou du cul » de Reddit pour permettre aux utilisateurs de décider si elle était le trou du cul dans sa situation.

Ce forum Reddit permet aux utilisateurs de décrire leur situation et de demander à d’autres Redditors d’évaluer la situation et de décider s’ils étaient le trou ou non.

Elle avait besoin de conseils après avoir exigé que son mari rembourse le « loyer » qu’il avait pris à sa sœur handicapée, qui vit avec eux.

Parce que sa sœur handicapée de 23 ans ne peut pas travailler, la femme a emménagé sa sœur avec elle et son mari après le décès de leur mère, l’ancienne gardienne de sa sœur, il y a huit mois.

Sa sœur ne peut pas avoir sa propre maison et la femme dit qu’elle « ne la mettrait JAMAIS dans une maison de retraite », bien que son mari se plaigne parfois de sa sœur.

Son mari n’aide pas et ne prend pas soin de sa belle-sœur; par conséquent, elle travaille et s’occupe seule de sa sœur. Elle était d’accord avec ça et les choses allaient bien pour eux – du moins le pensait-elle.

Habituellement, son mari s’occupe des finances de sa sœur parce qu’il est comptable. Pourtant, la femme a remarqué que l’argent des prestations de sa sœur n’était pas suffisant pour acheter du matériel médical ou d’autres nécessités.

Après avoir parlé à sa sœur et insisté pour obtenir une réponse, elle a finalement admis que son mari avait collecté « l’argent du loyer » et lui avait « dit de garder le secret [her]. «

Elle était sous le choc.

La femme a appelé son mari à la maison pour le confronter.

Au début, il avait nié toute implication, mais avait ensuite admis que c’était « logique parce que [her] soeur est une adulte vivant sous [their] toit et elle doit donc payer un loyer. «

La femme s’est fâchée et a crié après son mari, expliquant que ce n’était ni juste ni juste parce que sa sœur était handicapée. L’argent était censé lui revenir, donc son mari n’aurait jamais dû toucher à son argent.

Elle a ensuite exigé que son mari rembourse l’argent qu’il lui avait pris, ce à quoi il a riposté en disant : « c’est sa maison et il peut dire qui reste gratuitement et qui doit payer ».

Sa femme lui a donné un ultimatum, lui disant qu’il devait rembourser tout son argent ou qu’elle ferait intervenir la police.

Son mari a été « choqué » quand elle a mentionné la police et s’est précipitée hors de la maison. Il a ensuite essayé de la dissuader de le faire payer, mais elle a tenu bon et lui a donné un délai pour rendre l’argent qu’il avait pris.

Le message Reddit a déchiré Internet et les Redditors ont commencé à se disputer sur la bonne décision.

L’utilisateur « genkichan » a décidé de voter ESH (Tout le monde suce ici), appelant le couple marié pour son manque de communication et rejetant la responsabilité sur la femme pour avoir emménagé sa sœur sans le consentement clair de son mari.

Bien qu’ils aient condamné son mari pour avoir pris l’argent de sa belle-sœur sans rien dire, « genkichan » a estimé qu’il n’avait pas « tout à fait tort » de se sentir en droit de percevoir une certaine forme de loyer.

D’autres Redditors n’étaient pas satisfaits des décisions de l’ESH et les ont rapidement réfutées, décidant que la femme était NTA (pas le trou A) parce que « son mari vole une personne handicapée ».

Redditor « Chocolatecakeislife » a ajouté qu’il ne s’agissait pas du loyer, car s’il voulait lui faire payer, « il aurait dû en discuter avec sa femme et faire signer un contrat de bail à la SIL ».

L’utilisateur « _higglety » a accepté, écrivant que ce que le mari avait fait était un abus financier, et qu’il aurait dû « en parler à OP plutôt que de voler une personne handicapée et lui dire de mentir à sa sœur à ce sujet pour le dissimuler.

D’autres Redditors ont estimé que la femme devait assumer tout le blâme et ont déclaré YTA (You’re the A—hole).

« Ryan233tiger » a énuméré trois raisons pour lesquelles il pensait que OP était le trou du cul.

Certains utilisateurs comme « rainbow_mak3r » et « Edenxwp » pensent que la femme a tort d’être en colère contre son mari pour ne pas avoir pris soin de sa sœur parce que ce n’était pas sa responsabilité. Ils ont également souligné que le déménagement de sa sœur avait perturbé sa vie familiale.

Et certains ont estimé que ce n’est pas parce que sa sœur est handicapée qu’elle est « exemptée de [paying] factures. »

Ashley Darkwa-Anto est écrivain chez YourTango basé dans le New Jersey. Elle couvre News & Entertainment.