Une femme apprend que son mari est le père du bébé de son meilleur ami

Une femme de l’Arizona a découvert l’infidélité de son mari de la manière la plus choquante après la naissance du bébé de sa meilleure amie.

Hailey Custer, 28 ans, et son mari Travis Bowling étaient mariés depuis 6 ans et avaient trois enfants ensemble.

Alors qu’elle était encore mariée et heureuse, Custer avait été un système de soutien pour sa meilleure amie et l’avait aidée tout au long de sa grossesse.

Elle avait même aidé à accoucher et était une « figure paternelle » pour le nourrisson.

«À l’hôpital, avant de le découvrir, j’ai endossé ce rôle de figure paternelle. J’étais là pour elle à chaque étape. Même à l’hôpital, je portais le bracelet de papa, quand elle a eu sa péridurale, elle s’est allongée sur moi. En fait, j’ai donné au bébé son premier bain », dit Custer.

Lorsque le bébé de sa meilleure amie est né, elle a réalisé que son mari était le père.

Quelques jours après la naissance du bébé, Custer a remarqué une anomalie congénitale sur le cou du bébé alors qu’elle lui donnait son bain.

« Je changeais sa fille et j’ai remarqué qu’elle avait ce que nous appelons les bosses du bowling, et plusieurs de ses autres enfants en ont aussi, donc je savais exactement que ce bébé était mon mari », a-t-elle déclaré.

Bowling et un de ses enfants ont la même malformation congénitale.

« Je connais très bien [the hereditary defect] parce que mon fils aîné l’a – c’est un morceau de cartilage supplémentaire qui pousse sur le côté de son cou », explique Custer.

La révélation avait été une surprise pour Custer, mais lorsqu’elle a confronté son meilleur ami à ce sujet, sa culpabilité a tout confirmé.

Custer s’est senti trahi pour réaliser son mari avait triché sur elle avec sa meilleure amie.

« Quand j’ai découvert que mon amie se tenait à côté de moi, je l’ai regardée et ça se voit. Elle ne pouvait rien dire, elle a juste baissé la tête et a regardé par terre, et j’ai su.

Custer l’a quand même aidée et a pardonné à son amie.

Au lieu de considérer la situation comme une épouse, elle a pris des décisions du point de vue d’une mère. Malgré sa colère contre sa meilleure amie, Custer a décidé de lui pardonner et de l’aider pour le bien du bébé et des enfants.

«Je n’arrêtais pas de penser à mes enfants, à la fin de la journée, c’est leur frère de sang et je ne serai pas celui qui causera du mal à cet enfant. Alors, elle a fini par rester avec nous.

Custer voulait également garder une relation mutuelle avec son ex-mari, car ils ont des enfants ensemble.

« Il n’y a pas de haine dans mon cœur pour l’une ou l’autre des parties. Mon ex-mari et moi avons trois enfants ensemble, je dois donc coparentalité avec lui. Et en fin de compte, la fille de mon désormais ex-meilleur ami est la sœur de mes enfants. Donc je n’ai aucune haine dans mon cœur.

En raison de cette divulgation, Custer a également découvert que ce n’était pas la première fois que Bowling la trompait. Il a eu des liaisons avec 30 autres femmes et deux enfants de deux des femmes tout au long de leur mariage.

Custer voulait aussi aider sa meilleure amie parce qu’elle était toxicomane et Custer, elle-même, est une toxicomane en convalescence. Comme Custer avait vécu la même chose, elle comprenait la situation de sa meilleure amie et voulait lui faciliter les choses.

« Quand j’ai découvert que mon amie consommait et qu’elle a découvert qu’elle était enceinte, je voulais faire ce qui était juste et m’assurer qu’elle était en sécurité et qu’on s’occupait d’elle. »

