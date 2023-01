Une femme appelle à des «vols réservés aux adultes» alors qu’un enfant pleure bruyamment dans l’avion dans une vidéo TikTok

Nous sommes tous passés par là et c’est l’une de nos plus grandes bêtes noires en vol – être assis à côté ou près d’un enfant qui hurle dont les poumons ne quittent pas tout le vol.

Même les écouteurs antibruit ne peuvent pas bloquer le son torturant de celui-ci parfois lorsqu’il perce les oreilles des passagers.

Avec des problèmes comme celui-ci, une femme a soulevé une question importante qui pourrait poser des problèmes à ceux qui souhaitent voyager en paix et atténuer le stress des parents qui ont du mal à installer leurs enfants difficiles.

La femme a demandé des vols réservés aux adultes alors qu’un enfant pleure bruyamment sur un vol sur lequel elle se trouve.

La femme (@mooorganic) est une accro aux voyages bien connue sur TikTok et publie souvent des vidéos documentant ses aventures de vol.

Bien que tous ses voyages ne soient pas ensoleillés et arcs-en-ciel.

La femme a récemment posté une vidéo la montrant assise dans un avion. Le cri assourdissant d’un enfant peut être entendu en arrière-plan.

Alors qu’elle rit tout en plaçant une main sur sa bouche, elle appelle les téléspectateurs à réfléchir à la question importante.

« Pourquoi n’existe-t-il pas de vols réservés aux adultes ? ? Je paierais tellement d’argent », a écrit la femme dans une zone de texte sur sa vidéo.

Elle a ajouté que son vol avait duré trois heures exténuantes et que l’enfant avait crié tout le temps.

Comme si son voyage ne pouvait pas empirer, elle a affirmé qu’elle avait en fait des écouteurs antibruit, mais ils n’étaient pas à la hauteur de l’enfant indiscipliné alors qu’ils continuaient à crier pendant que leur mère les ignorait et dormait.

Certains utilisateurs de TikTok étaient d’accord avec l’idée de la femme d’avoir des vols réservés aux adultes.

« En tant que maman, je veux aussi un vol réservé aux adultes », a partagé un utilisateur.

« Je suis maman et je suis d’accord ! Je paierais plus pour un vol réservé aux adultes. Pourquoi tout le monde est si pressé ?? Elle ne suggère pas de les jeter par terre », a souligné un autre utilisateur.

« Il n’y a rien de mal à vouloir un vol sans hurler les enfants qu’elle veut PAYER », a commenté un autre utilisateur.

Cependant, d’autres pensaient que la femme était injuste et déraisonnable avec sa suggestion.

« Les bébés sont aussi humains et ne peuvent pas contrôler leurs sentiments », a noté un utilisateur.

« Je n’ai pas d’enfants, mais même moi, j’ai la maturité et la grâce d’accepter ma situation, surtout quand il y a des enfants impliqués », a partagé un autre utilisateur.

Ils l’ont exhortée à avoir plus de compassion pour les parents stressés qui voyagent avec leurs enfants.

« Tout le monde n’aime pas écouter les bébés pleurer, mais en tant que parent, nous avons TRÈS peu de contrôle pour les calmer », a déclaré un utilisateur.

« En tant que maman qui a eu un bébé qui pleure pour un vol, j’aimerais aussi qu’il y ait des vols réservés aux mères. Cela faciliterait les choses », a commenté un autre utilisateur.

Certaines personnes ont souligné le fait que la femme pouvait voler sans avoir à se soucier des cris des enfants à bord en profitant de vols privés.

« Vous pourriez voler en privé. C’est cher mais vous avez dit que vous paieriez TELLEMENT d’argent », a écrit un utilisateur.

Que vous soyez d’accord ou non avec la proposition de la femme, elle soulève un point valable. Il existe des centres de villégiature, des croisières, des piscines et des hôtels réservés aux adultes et aucun parent ne semble être offensé par l’existence de ces espaces.

Alors, pourquoi ne pas introduire des vols réservés aux adultes ?

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.