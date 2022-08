Une femme annule son « mariage de rêve » après avoir trouvé un dossier sur l’ordinateur de son fiancé

Une future mariée a révélé la raison pour laquelle elle a annulé son mariage « de rêve » après avoir trouvé un dossier dérangeant sur l’ordinateur de son fiancé.

Il n’y a rien de pire que de découvrir que la personne que vous allez épouser n’est en fait pas le genre de personne que vous pensiez qu’elle était, ce qui est exactement ce qui est arrivé à une femme en particulier.

La mariée a trouvé un dossier de photos de ses frères et sœurs sur l’ordinateur de son fiancé.

Quelques mois seulement avant son mariage, Maria, 25 ans, a détaillé ce qu’elle avait trouvé sur l’ordinateur de travail de son ex-fiancé dans une vidéo TikTok maintenant supprimée publiée sur son compte, selon le New York Post.

« Imaginez que vous vous fiancez, à 3 mois de votre mariage de rêve, que des invitations sont envoyées et qu’un jeudi au hasard, vous découvrez que votre fiancé a caché un dossier pn contenant des photos de vos sœurs et de ses collègues », a-t-elle écrit.

TIC Tac

Le clip est immédiatement devenu viral avant d’être retiré, et Maria a expliqué comment elle avait trouvé exactement le dossier pn dérangeant sur son ordinateur, en écrivant les détails dans la section des commentaires de la vidéo.

Maria a expliqué qu’elle utilisait l’ordinateur de son fiancé parce que le sien ne fonctionnait pas à ce moment-là.

« Il m’aidait à postuler pour un emploi parce que mon ordinateur ne fonctionnait pas. Il a téléchargé mon CV sur son ordinateur de travail et est allé dans son dossier de fichiers pour voir où les fichiers avaient été téléchargés. »

Après que le fiancé de Maria ait cliqué sur les dossiers, ce qu’elle a vu ensuite lui a semblé époustouflé. « Quand il a cliqué sur le dossier, j’ai vu des photos de mes sœurs et d’autres. »

« Il a dit qu’il regarderait les photos de mes sœurs et d’autres personnes. Il a dit qu’il regarderait les photos pendant le travail et les imaginerait nues parce qu’il s’ennuyait et que c’était un plaisir pour lui de le faire pendant le travail. »

Elle a également allégué qu’il avait cyber-harcelé ses frères et sœurs sur les réseaux sociaux, « coupé [their photos] d’Instagram, etc., et les a utilisés à des fins pn. »

TIC Tac

L’incident a laissé de nombreux utilisateurs sidérés par la façon dont quelqu’un pouvait faire une telle chose, et a également félicité Maria pour avoir rompu avec lui et annulé leur prochain mariage.

« Mieux qu’un bébé divorcé. Vous vous êtes sauvé », a écrit un utilisateur.

Un deuxième utilisateur a accepté en écrivant : « Non seulement vous [have you] vous-même sauvé, vous les avez sauvés aussi. Il aurait pu faire quelque chose si vous aviez gardé le silence dans l’espoir de sauver votre relation.

« Écœurant pour vous. Je vous souhaite beaucoup de guérison et d’amour », a ajouté un troisième utilisateur, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté que Maria avait « esquivé une balle ».

« J’espère que vous trouverez la paix que votre esprit et votre cœur recherchent en ce moment », a écrit un autre utilisateur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.