Une femme agressée par son partenaire puis emprisonnée pour avoir menti à la police

Alors que les militants aux États-Unis et au Royaume-Uni font campagne pour une formation plus approfondie des forces de l’ordre traitant des cas de violence domestique – et davantage de protections pour les survivants de violence – une histoire déchirante de survivant a été partagée avec la BBC.

La femme, qui a parlé sous le pseudonyme, Rochelle a partagé son histoire d’années d’abus contre elle et son jeune fils aux mains de son partenaire.

Puis, lorsque les détails de ses abus ont été connus de la police, c’est Rochelle qui a souffert.

Elle a été emprisonnée pour avoir menti sur qui l’avait maltraitée.

« J’ai été forcée de mentir à la police sur ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Mais c’est évidemment moi qui ai eu les conséquences à la fin pour avoir menti », dit-elle.

Pendant des années, Rochelle a vécu dans la peur de son partenaire. Il a refusé de lui permettre de voir des amis ou de la famille, il a contrôlé ses mots de passe et ne lui a pas permis d’accéder aux réseaux sociaux.

Ainsi, lorsqu’il l’a agressée, elle et son fils de 18 mois, elle ne s’est pas sentie en sécurité de se manifester et de révéler son identité.

« Il me menaçait par SMS, disant que si je devais aller voir la police et les soins de santé, demander un avis médical, il reviendrait et frapperait mon fils », dit-elle.

Lorsque la police a découvert le mensonge, Rochelle a été emprisonnée pendant 40 mois pour avoir détourné le cours de la justice.

Mais la police était déjà au courant des abus.

Rochelle dit que les forces de l’ordre étaient au courant des actions violentes passées de son ex contre elle et son fils.

« [The police] connaissaient déjà le nombre d’appels qu’ils avaient. J’ai aussi téléphoné au service 111. Je pense que mon rapport dit 11 fois en huit semaines… que j’ai un fils de 18 mois et que je vis de graves violences domestiques et que je suis contrôlée.

Le service 111 est appelé en cas de problèmes de santé urgents mais non mortels.

« Pas une seule personne n’est jamais venue me voir dans les 11 fois où j’ai appelé », ajoute Rochelle.

Les victimes de violence domestique ne sont pas suffisamment protégées.

En essayant d’échapper aux abus, les survivants sont plus à risque que jamais.

75 % des femmes violentées qui sont tuées par leur partenaire sont tuées après leur départ.

Cela signifie que, pour des femmes comme Rochelle, informer la police d’abus ou incriminer votre agresseur peut être une tâche potentiellement mortelle, sans parler d’une tâche extrêmement bouleversante.

Au Royaume-Uni, il y a actuellement une campagne pour créer une législation qui permettrait aux survivants d’abus qui commettent des crimes alors qu’ils sont dans une situation d’abus de faire valoir que leur crime est le résultat d’une manipulation ou d’un contrôle abusif.

Ceci est similaire à une protection légale existante pour les victimes de la traite qui peuvent faire valoir que leurs crimes sont le résultat de l’exploitation.

Aux États-Unis, l’homicide très médiatisé de Gabby Petito, qui a été tuée quelques semaines après que la police a été appelée pour un incident domestique entre elle et son partenaire, Brian Laundrie, a déclenché une conversation sur la capacité des forces de police à gérer la violence domestique.

Souvent, il semble que les forces de l’ordre passent à côté de signes cruciaux d’abus ou ne reconnaissent pas les nuances compliquées des relations dangereuses.

Au lieu de considérer les appels à la violence domestique comme une prévention des homicides, les policiers agissent souvent trop rapidement pour identifier un agresseur ou porter des accusations contre quiconque détourne le cours de la justice.

« Presque tous les abus continuent parce que la victime n’a personne vers qui se tourner pour la protéger », explique Keya Murthy, coach de vie.

« Les agresseurs devraient être autorisés à signaler les abus incognito. Le simple fait de signaler ne suffit pas, car l’agresseur pourrait augmenter son degré d’abus.

Les types de protections que les militants recherchent élimineraient certaines des préoccupations concernant le signalement des abus, mais les forces de l’ordre ont besoin d’une formation afin de protéger les survivants à long terme.

Comme le dit Murthy : « La victime a besoin de parler à quelqu’un qui l’entendra et lui donnera des stratégies pour prévenir, réduire et échapper aux abus si cela se reproduisait.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.