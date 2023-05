Une femme achète à sa fille un téléphone à clapet pour lui donner une leçon

VistaPrint Chemisier femme à manches longues Herringbone de Russell™

Un essentiel au bureau. Le chemisier à manches longues Herringbone de Russell™ est idéal pour vos journées au bureau. Sa coupe cintrée met votre silhouette en valeur et son tissage subtil lui donne une touche classique. Ajoutez votre logo pour habiller toute votre équipe de manière homogène. 84 % coton, 16 % polyester. Patte de boutonnage et poignets étroits. Ourlet de pan et coupe cintrée. Col coupé. Entretien facile. Caractéristiques du produit. Product Id. PRD-WR7VXCEW. Type. Chemisier femme. Sexe. Femme. Détails des matériaux. 84% cotton and 16% polyester. Type de poignets. Trois boutons. Longueur. 630mm. Poids du produit. 160g. Largeur. 430mm. Qualité. Classique