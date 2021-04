Une femme accusée de crime pour la location d’un VHS de Sabrina the Teenge Witch, 21 ans

La résidente du Texas, Caron McBride, a récemment découvert qu’elle avait été accusée d’un crime pour un non-retour Sabrina la sorcière adolescente Cassette VHS d’il y a 21 ans. McBride a découvert qu’elle avait été accusée de détournement de fonds de propriété louée en mars 2000 alors qu’elle rencontrait un problème avec le DMV alors qu’elle tentait de changer son nom sur son permis. Quant à la location du VHS, McBride, qui vit maintenant au Texas, n’a aucun souvenir d’avoir loué Sabrina la sorcière adolescente. «Je n’ai jamais vu un épisode ni un film», a-t-elle déclaré.

Quant à ce qui aurait pu arriver, Caron McBride estime que c’était son petit ami à l’époque, qui avait deux jeunes filles. «Il devait avoir», a déclaré McBride à propos de la location Sabrina, la sorcière adolescente sur VHS. « Je sais que je ne l’ai pas fait. » McBride a découvert l’incident lorsqu’elle a contacté le Texas DMV pour prendre rendez-vous en novembre. On lui a dit qu’elle ne pouvait pas changer de nom tant qu’elle n’avait pas réglé un problème dans l’Oklahoma, ce qui a révélé des nouvelles horribles.

Caron McBride a reçu un numéro de dossier et le numéro d’un palais de justice de l’Oklahoma. Elle a appris plus tard qu’elle avait été accusée d’un crime. « Je l’ai appelé et la dame … a recherché le numéro de référence et m’a dit que c’était un détournement de fonds », a-t-elle dit. « Je pensais que j’allais avoir une crise cardiaque. » Une fois que le tribunal s’est rendu compte que l’accusation de crime portait sur une cassette VHS non restituée d’il y a plus de 20 ans, il a abandonné les charges contre McBride. Cependant, la résidente du Texas n’est pas vraiment satisfaite d’avoir son nom effacé après tout ce temps.

Caron McBride affirme que le non-retour Sabrina la sorcière adolescente Les cassettes VHS lui ont fait perdre des opportunités au fil des ans. «Cela me fait très mal, ainsi que ma famille», a-t-elle déclaré dans une interview avec USA TODAY. « Cela me rend de plus en plus fou à mesure que j’y pense. » Elle a ajouté: « J’avais du mal à joindre les deux bouts alors que je savais que j’étais tout à fait capable de gagner vraiment beaucoup d’argent. » McBride dit qu’elle devrait souvent occuper deux emplois pour joindre les deux bouts, ce qui ne lui convient pas.

Au moment d’écrire ces lignes, Caron McBride poursuit une action en justice, bien que certains avocats de l’Oklahoma aient refusé de prendre son cas. Depuis que l’histoire a commencé à se répandre, McBride a entendu d’autres personnes raconter des histoires similaires, certains affirmant avoir purgé une peine de prison en conséquence. En 2016, un homme a été arrêté pour un feu arrière cassé et a été informé qu’il avait un mandat d’arrêt contre lui. En fin de compte, il a été accusé d’un délit pour ne pas avoir rendu une copie du film de 2001 de Tom Green. Freddy s’est fait doigter. McBride n’est pas contente de sa situation, mais elle est contente de ne pas avoir à purger une peine de prison. L’entretien avec Caron McBride a été réalisé à l’origine par USA Today.

Sujets: VHS