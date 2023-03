Une femme accusée d’avoir volé la vedette à son père après avoir annoncé sa grossesse à son mariage

Une femme britannique est ridiculisée en ligne après avoir partagé une vidéo d’elle livrant des nouvelles spéciales lors du mariage de son père.

Alors qu’elle prononçait un discours lors de la réception de mariage de son père et de sa belle-mère, Gabriella Morby a déclaré qu’elle avait une annonce spéciale à faire. Alors que la révélation a rendu son père et sa belle-mère ravis, les téléspectateurs qui ont regardé le doux moment n’étaient pas convaincus que cela avait été fait dans la bonne nature.

Morby est accusée d’avoir volé la vedette à son père après avoir annoncé sa grossesse lors de son mariage.

Dans une vidéo TikTok, qui a depuis été supprimée, on peut voir Morby prononcer un discours lors de la réception de mariage de son père, 61 ans, et de sa belle-mère, 55 ans, en juillet 2022.

Après avoir informé tout le monde de lever leurs verres pour porter un toast au couple de jeunes mariés, Morby a dirigé la dernière partie de son discours vers son père, lui disant qu’il y avait juste « une chose de plus » qu’elle voulait ajouter avant qu’elle ne soit finie.

« J’ai un petit cadeau pour toi », lui dit-elle en se penchant pour récupérer un paquet emballé dans un sac. « Maintenant, c’est un cadeau spécial qui, espérons-le, vous rappellera toujours, comme à moi, des moments spéciaux passés ensemble quand j’étais jeune. »

Morby se dirige vers son père, lui tendant le cadeau emballé pour qu’il le dévoile. Elle raconte aux autres invités du mariage que son père avait l’habitude de lui lire un livre spécifique quand elle était jeune enfant et que c’était un « bon plaisir » quand il rentrait du travail et le lui lisait avant d’aller se coucher.

Elle dit à son père d’ouvrir le cadeau, qui est le même livre qu’il lui a lu quand elle était jeune. « Alors, papa, si tu ouvres le livre. Je veux que tu tournes à la première page et que tu vois pourquoi j’ai acheté ce livre pour toi.

« J’espère que vous verrez que vous avez une raison de relire ce livre dans un avenir pas si proche. »

Alors qu’il passe à la première page, Morby a placé une photo échographique dans le livre, disant officiellement à son père qu’il deviendrait bientôt grand-père. Il serre immédiatement sa poitrine, clairement submergé de bonheur, et se lève pour embrasser Morby.

Toute la salle des invités au mariage a applaudi de joie, tandis que la belle-mère de Morby est assise à côté de lui, souriant également avec une excitation claire avant que Morby ne vienne la serrer dans ses bras également. Alors que le moment était incroyablement doux et réconfortant, les gens en ligne n’ont pas partagé la même réaction.

Morby a déclaré qu’elle était « attristée et choquée » par la haine en ligne qu’elle a reçue après le partage de la vidéo.

Dans une interview avec South West News Service, via Fox News, Morby a rappelé les accusations de « syndrome du personnage principal » en éclipsant son père lors de son propre mariage avec son annonce de grossesse.

Elle a expliqué qu’elle avait reçu de nombreux messages de personnes en ligne l’appelant « égoïste ».

« Être traité d' »égoïste » en ligne était assez blessant car ma décision d’annoncer ma grossesse était de rendre mon père et ma belle-mère même [happier] lors de leur journée spéciale », a déclaré Morby à la publication. « Ce n’était pas du tout censé parler de moi. »

Elle a ajouté qu’elle était extrêmement nerveuse à l’idée de présenter la nouvelle dans son discours en premier lieu, mais a décidé de le faire pour son père et sa belle-mère, qui étaient tous les deux « tellement excités à l’idée de devenir grands-parents ».

« Les gens peuvent être si prompts à juger quelqu’un qu’ils ne connaissent pas », a-t-elle souligné. « Je crois fermement à l’importance de la santé mentale et j’aimerais que les réseaux sociaux n’aient pas un côté toxique. Le monde serait beaucoup plus heureux si tout le monde était gentil. »

Malgré la réaction négative en ligne, Morby a déclaré qu’elle ne pouvait pas être plus ravie de voir à quel point son père était excité à propos de son petit-fils, un fils nommé George que Morby et son mari ont accueilli en janvier 2023.

Elle a dit que son père « ne pouvait pas arrêter de revoir la vidéo du discours et de l’annonce » une fois son mariage terminé.

« Ils ont tous les deux pleuré à ce moment-là et étaient si émus et heureux », a-t-elle déclaré à propos de son père et de sa belle-mère.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité.