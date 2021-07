Une femme accuse son petit ami de tricherie lorsqu’il a embrassé son ex-petite amie mourante sous assistance respiratoire

Alors que de nombreux couples ont une bonne compréhension de ce qui constitue la tricherie, pour un couple, ils ne savaient pas trop où tracer la ligne.

L’utilisateur de Reddit u/tellze s’est rendu sur le subreddit r/AmItheA*****e (AITA) et a soumis un article décrivant un dilemme moral entre lui, son ex-petite amie décédée et sa petite amie actuelle.

Pour ceux qui ne connaissent pas le subreddit, c’est un endroit où les gens publient leurs histoires et demandent l’avis d’autres utilisateurs pour déterminer si « You’re The A*****e » (YTA), « Not The A*** **e » (NTA) pour mieux comprendre leur situation avec l’aide de points de vue extérieurs.

Une histoire particulière sur le subreddit impliquait un homme demandant s’il était un crétin pour avoir embrassé son ex-petite amie, qui était sous assistance respiratoire.

L’utilisateur a expliqué qu’il sortait avec une femme qui a eu un très grave accident de voiture et avait besoin d’être mise sous assistance respiratoire. Ses parents ont dit au gars de passer à autre chose et de voir d’autres personnes, alors après beaucoup de thérapie, il a fait exactement cela.

Rencontrez Katie, sa nouvelle petite amie, qui, selon cet utilisateur, a des « traits similaires » à ceux de son ex mourante, Anna.

Katie et l’affiche originale se sont bien entendues, mais il a ensuite appris que les parents d’Anna voulaient la retirer de l’assistance respiratoire. Ils l’ont fait, et le petit ami a décidé qu’il allait embrasser son ex sur les lèvres la dernière fois et lui a dit qu’il l’aimait.

Lors des funérailles, auxquelles Katie a assisté, il a lu l’éloge funèbre et a dit qu’il aimait Anna. Lorsqu’il a été confronté à Katie, qui lui a demandé ce qu’il voulait dire par là, il lui a raconté comment il avait embrassé Anna dans la chambre d’hôpital et Katie lui a explosé.

Katie l’a traité de tricheur et est partie chez ses parents à cause de sa colère.

Maintenant, entrez dans le conseil Internet.

Il y a beaucoup de contexte qui n’est pas tout à fait clair, comme le laps de temps dans lequel tout cela s’est produit.

L’utilisateur a publié le message un an après que son ex a eu l’accident et a déclaré qu’il était resté assis à ses côtés à l’hôpital pendant des mois avant de chercher une thérapie et du temps pour lui-même avant de sortir ensemble. Donc, il y a peut-être quelques mois de deuil, puis quelques mois de fréquentation avant qu’Anna ne soit suspendue.

Le timing est important, car de nombreux commentateurs ont noté que le problème n’avait pas à voir avec le baiser.

Une majorité de répondants qui ont dit « YTA » pensaient que l’utilisateur était le *****e pour rechercher une nouvelle relation alors qu’il n’était clairement pas prêt.

Les gens ont également appelé la ligne: « J’ai vu beaucoup de traits en elle que j’ai vus chez mon ex. »

L’utilisateur de Reddit u/UniqueUsername718 a dit « YTA » pour la ligne: « J’ai vu beaucoup de traits chez (nouvelle fille) que (vieille fille) avait. » Ils ont souligné que Katie n’aurait pas dû remplacer Anna et avait le droit d’être jalouse de la façon dont l’utilisateur la voyait.

Un dernier baiser d’adieu est tout à fait bien. Anna était mourante, dans le coma et retirée du système de réanimation. Elle était clairement quelqu’un à qui il tenait profondément, et ce n’est pas comme s’il pouvait revenir vers elle.

Mais essayer de recréer ce que vous aviez avec quelqu’un d’autre est égoïste et blessant.

Katie mérite mieux, et je suis sûr que c’est ce qu’elle ressentait.

D’autres utilisateurs ont dit « No A******s Here » (NAH), et qu’ils ne blâment aucune des parties pour leurs choix. Katie avait le droit d’être blessée, et peut-être que le gars pensait qu’il était vraiment prêt à retourner là-bas.

Pour ces mêmes raisons, les gens ont également dit « Tout le monde suce ici » (ESH) – ce qui signifie que toutes les parties impliquées étaient en faute, à l’exception d’Anna, l’ex-petite amie.

La seule chose qui est difficile à comprendre, ce sont les personnes qui ont dit « NTA » à l’utilisateur, mais « YTA » à la nouvelle petite amie, Katie, à la place.

Un utilisateur d’un compte maintenant supprimé a souligné que Katie était jalouse d’Anna, qui est décédée, et aurait pu être plus compréhensive.

C’est le commentaire le mieux noté, et il est surprenant de voir que tant de personnes sont d’accord avec cela. Honnêtement, ce commentaire est désagréable et superficiel envers la petite amie.

Katie aurait-elle dû être plus empathique et plus solidaire envers son petit ami ? Probablement. Mais lui faire honte sous prétexte qu’elle est « jalouse d’une femme morte » est une mauvaise idée.

C’est beaucoup plus profond que cela ; Katie est sa propre personne et ne devrait pas être la cible d’un remplaçant.

Dans cette situation de l’AITA, tout le monde a tort.

La relation n’aurait pas dû se produire au début, mais l’affiche originale et Katie auraient pu la gérer beaucoup mieux, notamment en communiquant tout avant que tout ne se déroule.

Mais c’est probablement un indicateur encore plus important qu’il n’était pas prêt.

Morale de l’histoire : la prochaine fois que vous pensez à commencer une relation, assurez-vous d’avoir oublié votre ex.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.