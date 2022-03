Une femme accuse son ex d’avoir assassiné son frère en direct à la radio

Une vidéo virale sur Twitter amène les gens à se demander si ces appelants étaient des acteurs rémunérés ou s’ils racontaient une histoire vraie – même si c’est malheureux – sur la fin de leur relation.

La vidéo montre un homme qui a appelé une émission de radio d’Atlanta pour des conseils amicaux et qui est accusé de meurtre par son ex.

Yung Joc & The Streetz Morning Takeover Radio Show à Atlanta, en Géorgie, ont accueilli le segment, mais ils ne s’attendaient pas à ce que les choses volent vers le sud.

Une femme a accusé l’appelant du meurtre de son frère en direct sur l’émission de radio.

Le clip qui est devenu viral sur Twitter a été posté par l’utilisateur @_mimitaughther et compte plus de 2 millions de vues avec près de 12 000 retweets.

La caméra filme Yung Joc, l’animateur de l’émission de radio, alors qu’il écoute l’appel téléphonique entre Don et la fille qui l’a fantôme.

Don avait initialement appelé pour obtenir des conseils des animateurs de l’émission de radio, mais ils ont décidé qu’il serait préférable qu’ils appellent simplement la femme pour se renseigner auprès d’elle.

« A-t-il triché ? » a demandé un autre hôte, auquel elle a répondu que non, il n’a pas triché.

« Quand nous étions au pot-de-vin », a-t-elle commencé, « et que vous et votre pote étiez dans la cuisine en train de parler de gros gangsters, vous souvenez-vous de quoi vous parliez? »

À ce stade, on peut voir Yung Joc faire taire les gens qui parlaient en arrière-plan pour avoir une meilleure oreille sur ce qui se passait.

Elle semblait connaître le mois et l’année exacts où tout cela s’était produit, et elle pressa l’homme de voir s’il s’en souvenait vraiment ou non, ce à quoi il répondit : « Ouais. Non, je veux dire, éclairez-moi.

Les animateurs de radio ont accepté, ils lui ont demandé « De quoi parlaient-ils? » et laissez-la continuer l’histoire.

« Alors, juillet 2020, ils [were] en parlant de cela, ils ont volé un gars et ils l’ont abattu et tué », a-t-elle déclaré. « Tu ne te souviens pas de ce Don ? Vous tous [were] à la station essence. »

Don nie se souvenir de quoi que ce soit, et c’est alors qu’elle dit « Eh bien, c’était mon frère. »

C’est là que tout s’effondre. Il y a un silence gênant pendant environ cinq secondes, puis Don raccroche finalement le téléphone, réalisant probablement qu’il n’y a pas de sauvetage de cette relation, et réalisant également qu’il vient d’être accusé de meurtre en direct dans une émission de radio.

Les animateurs de radio l’interrogent, lui demandent si elle est sûre des graves accusations qu’elle porte, et elle ne fait que doubler sa position.

Maintenant, la crédibilité derrière cette histoire est discutable, mais tout semblait sérieux et, si c’est faux, c’est un témoignage des talents d’acteur de chacun.

Selon Gizmodo, les émissions de radio embauchent souvent des doubleurs pour ces segments.

En fait, il y a des entreprises qui font la publicité de ces comédiens payants dans le cadre d’un vaste complot visant à tromper les auditeurs.

Ils parlent spécifiquement de Premiere on Call, une entreprise qui décrit son service comme « notre nouveau service d’appel personnalisé. Nous fournissons des talents vocaux pour prendre / passer vos appels à l’antenne, improviser vos scènes ou livrer vos scripts.

Malheureusement, cela brise le fantasme selon lequel certains de ces segments radio improvisés auraient pu être faux, et cela ne veut pas dire que c’était de la merde, mais ce n’est pas quelque chose de très rare.

Mais les gens dans les réponses sur Twitter ont fait valoir que ce n’était peut-être pas faux parce qu’ils ne pensaient pas que quiconque mentirait à propos de quelque chose d’aussi grave.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.